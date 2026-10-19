Continúan los rescates en la zona de Oliva, con numerosos ciudadanos "incomunicados"

Imágenes de uno de los rescates de los Bomberos. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de rescate trabajan en evacuar a las personas que continúan atrapadas por los efectos de la dana Adam, que ha afectado principalmente a las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia).

La localidad valenciana de Oliva es una de las que está soportando con más rigor la fuerza del temporal y, de hecho, allí se han registrado dos víctimas mortales: una octogenaria con movilidad reducida y un hombre que ha sufrido una parada cardíaca en un camping.

En estos momentos, quedan numerosos ciudadanos "incomunicados", aunque, "a priori" y teniendo en cuenta que la situación es cambiante, no quedarían personas con riesgo vital por evacuar, según ha aseverado, en declaraciones a los medios, José Luis Baños, oficial de Guardia del Consorcio de Valencia. Este profesional ha destacado la gran afección en el municipio de Oliva por las "grandes cantidades de agua acumuladas que han complicado mucho la situación" durante la madrugada. Actualmente, ha precisado que "ya tenemos 130 personas que se han visto desplazadas de su domicilio y a las que se les ha dado cobijo en el albergue" que se ha habilitado en una zona municipal.

El bombero ha explicado que "la peor parte se le ha llevado el barranco de la Gallinera, una zona donde había dos campings, que principalmente han sido los que se han visto más afectados". "La gente que está en los campings ha perdido todas sus pertenencias y los que quedaban allí, mediante el autobús de la UME, lo que se está haciendo es evacuarlos donde están el resto de ciudadanos", ha indicado.

Están trabajando en esta zona más de una docena de helicópteros y medios aéreos de rescate y aproximadamente 700 unidades de servicios de emergencia, contando con Guardia Civil, UME, y consorcios provinciales de bomberos. El número de rescates efectuados hasta ahora "ha sido muy importante" y continuará aumentando. Se trata de rescates básicamente en barca y en helicóptero, ha puntualizado Baños, que ha señalado que "estamos en un punto en el que la lámina de agua está bajando y ha dejado de llover".

"Como la zona es muy plana, está costando que baje el nivel del agua, pero sí es verdad que va a ser difícil que vuelva a subir", ha observado el profesional, que considera que, tras tener que hacer las evacuaciones con helicóptero y barca, ahora "se podrá pasar a la fase de sacarlos con vehículos pesados o con el autobús de la UME".

"A partir de ahora entramos en una fase de la emergencia, estamos acabando, por así decirlo, la de los rescates. El orden prioritario es rescatar vidas, evidentemente y prestar atención a ciudadanos con necesidades básicas, como pueden ser aquellos que tienen que desplazarse a un centro sanitario a por medicamentos, menores o gente mayor".

LA ALCALDESA PONE EN VALOR LA COORDINACIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, que ha estado en Puesto de Mando Avanzado desde las dos de la madrugada, ha expuesto que "no esperábamos esta cantidad de agua". Ha puesto en valor que "se ha trabajado en coordinación" por lo que ha expresado su agradecimiento a los diferente cuerpos y administraciones.

"Es verdad que el territorio tenía una alerta roja y nosotros el sábado ya nos reunimos en el Cecopal, al igual que el domingo. De hecho, allí ya tomamos todas las medidas, como que no hubiera centros educativos abiertos, que no se hiciera ninguna actividad, que los empleados teletrabajaran... Pero esa tromba de agua a partir de la una y cuarto aproximadamente de esta madrugada ha comportado tal cantidad de agua, más de 400 litros en pocas horas, sobre todo donde está la Gallinera, que es donde se ha desbordado", ha relatado.

"Yo a las dos de la mañana recibía la primera llamada. Quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo todos para la situación vaya mejorando", ha expresado la primera edil. Interrogada por cuánta población puede estar pendiente de rescatar en la zona de la playa, ha señalado que "estamos en proceso ahora prácticamente de plena tragedia y no podemos dar cifras porque realmente no acertaríamos".

Sí ha precisado que en la población hay siete campings "y lo importante era rescatar y sacar a la gente, sobre todo por las circunstancias en las que podrían estar. Continuamos trabajando porque esto no ha terminado". Cuando se le ha preguntado si todos los campings han resultado afectados, la alcaldesa ha contestado que "están en la parte baja, casi a orilla del mar y evidentemente cuando la Gallinera se desborda, pues el resultado es ese".

"Es verdad que el agua no ha ido subiendo rápidamente, sino ha ido escampando, y esta es la situación que tenemos. Aquí al lado tenemos el centro polivalente que desde primera hora de la mañana se ha abierto para que las personas pudieran venir y cambiarse de ropa y estar en condiciones", ha añadido.