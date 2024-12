La coreógrafa Paula Serrano propone un viaje sensorial con el velcro como elemento principal en La Mutant

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa Paula Serrano propondrá un viaje sensorial con el velcro como elemento principal en La Mutant el próximo 21 de diciembre, cuando mostrará en la sala valenciana 'Estrip'.

En esta propuesta, la bailarina y coreógrafa de Alcoy se sirve del velcro como elemento central para un viaje sensorial donde se juega con el desgarro para generar paisajes sonoros.

La misma Paula Serrano e Isabel Álvarez son las intérpretes de esta propuesta donde se explora la relación entre el sonido y el vestuario a través del movimiento corporal. La obra investiga cómo pueden transformar nuestra percepción estos elementos y nos invita a reflexionar sobre lo que se muestra y lo que se oculta.

"Los velcros, en su función simbólica, representan la dualidad entre la unión y la separación, la resistencia y la vulnerabilidad, así como la renovación y el renacimiento --desarrolla la creadora--. Esta exploración de la complejidad humana a través del material de los velcros permite reflexionar sobre la constante lucha entre opuestos y la capacidad del individuo para encontrar fuerza y renovación en medio de la adversidad. Lo que comúnmente acoge el nombre de resiliencia".

El vestuario con velcros no es una mera ornamentación, sino una extensión del cuerpo que redefine el movimiento. Esta fusión estética y cinética trasciende las barreras convencionales y busca comunicar narrativas a través del lenguaje del cuerpo.

Desde el inicio, el vestuario ha sido el motor creativo de 'Estrip'. Como comparte Paula Serrano, no es simplemente un complemento, sino una parte activa y fundamental que no solo limita, sino que también inspira la coreografía: "La sonoridad que genera el velcro al separarse crea el sonido del desgarro, el cual no solo es un efecto sonoro, sino también el símbolo central del título de la obra".

Para desarrollar esta premisa, ha habido una colaboración entre las bailarinas y la diseñadora de vestuario Reyes Pe, que también es escultora experimental. Esto ha dado lugar a una sinergia interdisciplinaria que ha permitido hallazgos artísticos. En último término, el vestuario ha cobrado una presencia única en el montaje, no solo a nivel visual, sino también sonoro y con respecto al movimiento. Las prendas que visten Serrano y Álvarez están integradas de manera coherente dentro de toda la estética de la obra.

"Esta coherencia es la consecuencia directa de ese impulso creativo que ha guiado el proceso y que en su momento surgió de una necesidad, creando una pieza que fluye orgánicamente y que tiene una fuerte identidad -describe la bailarina y coreógrafa en un comunicado--. Lo más importante para mí es que, al final, puedo decir que el proyecto es genuinamente original".

La necesidad a la que se refiere surgió en su anterior creación, 'Todos saben lo que está pasando', creada y bailada con la limitación de la vista. En la pieza se utilizaba el sonido del velcro como estrategia para que las intérpretes pudieran encontrarse y ubicarse en el escenario.

PROYECTO TURBINES

'Estrip' es fruto del Proyecto Turbines, una acción conjunta de apoyo al talento local sostenida en el tiempo. La iniciativa es el resultado de un acuerdo del centro de artes vivas del Ayuntamiento de Valencia y el Institut Valencià de Cultura Arts Escèniques a través del festival Dansa València y el centro de recursos y mediación para la danza y las artes del movimiento Espai LaGranja.

En este primer año se ha apoyado los trabajos de Javier Hedrosa y Paula Serrano. El primero estrenó en octubre en La Mutant 'Escrituras no creativas. Ejercicio 1'. Ahora es el turno de la artista de Alcoi, quien ha valorado profundamente "la importancia de la investigación, el juego constante y los retos que surgen de la incomodidad". Estos elementos no solo le han abierto nuevas posibilidades para la creación, "sino que también generan momentos de frustración que, paradójicamente, han sido esenciales para el desarrollo de la dramaturgia de la obra".

El centro de artes vivas desarrolla colaboraciones actualmente con instituciones locales como el IVAM, Dansa València, Espai LaGranja, UPV y Universitat de València; nacionales, como Andalucía y Cataluña, e internacionales, con centros culturales de Argentina, Colombia y Chile.