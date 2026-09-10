La Cova Dones de Millares, nominada a Mejor Hallazgo Histórico Nacional por 'National Geographic'

La Cova Dones - UV

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El santuario romano de Cova Dones, situado en Millares (Valencia), ha sido seleccionado en la tercera edición de los Premios +Historia de 'National Geographic' en la categoría de Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico Nacional. El ganador se decide mediante votación abierta a la ciudadanía, hasta el 12 de octubre, a través de la página web de la revista.

Esta categoría premia a aquellos equipos de arqueólogos o paleontólogos que hayan conseguido en 2025/2026, con el apoyo de las instituciones académicas o de la empresa privada, un "hallazgo fundamental" que haya supuesto "un antes y un después en el conocimiento de determinada cultura o civilización en territorio español", según ha indicado la Universidad de Alicante (UA) en un comunicado.

En concreto, Cova Dones alberga "uno de los conjuntos de arte rupestre prehistórico más importantes de la fachada mediterránea peninsular". Las investigaciones, lideradas por Virginia Barciela, del Instituto Universitario de Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA, y Aitor Ruiz-Redondo, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón de la Universidad de Zaragoza (Unizar), revelaron en 2025 la existencia de un santuario romano del siglo I d.C. en el interior de dicha cavidad.

Las investigaciones, desarrolladas por equipos de la UA, Unizar y otras instituciones científicas combinan "prospección arqueológica, documentación tridimensional y análisis epigráfico" para estudiar tanto las inscripciones como el contexto en el que fueron realizadas.

INSCRIPCIONES

El santuario fue localizado en una sala de "difícil acceso" situada a más de 200 metros de la entrada, donde se documentaron una quincena de inscripciones latinas y una moneda de la época del emperador Claudio depositada como ofrenda.

Además, la última campaña arqueológica desarrollada en mayo y junio de 2026 ha permitido documentar al menos 120 inscripciones latinas, la mayoría de ellas fechadas en los siglos I-II d.C., frente a la quincena conocida hasta entonces.

Este hallazgo podría situar a Cova Dones como "la cueva-santuario con mayor número de inscripciones latinas conocida tanto en Hispania como en el conjunto del Imperio romano", de acuerdo con la UA.

Asimismo, desde el equipo de investigación han señalado que estas nuevas evidencias aportan "información relevante sobre la presencia femenina y la participación activa de las mujeres en el culto desarrollado en el santuario subterráneo".

De esta forma, un conjunto de cinco inscripciones votivas permite afirmar que en la época romana se veneró a una diosa en la cueva, denominada reverencialmente Domina, "la Señora". En tres de estas inscripciones puede leerse "MALACI", una advocación "inédita" para referirse a una divinidad femenina hasta ahora desconocida. El equipo trabaja actualmente en la interpretación definitiva de esta advocación, que podría estar relacionada con el agua.