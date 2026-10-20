Cruz Roja moviliza dos equipos de voluntariado para apoyar a afectados por la dana en Els Poblets (Alicante)

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets (Alicante) - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha informado este martes de que ha movilizado dos equipos de voluntariado para apoyar a la población afectada por las inundaciones tras la dana Adam en Els Poblets (Alicante), municipio de la comarca de la Marina Alta.

Así lo ha señalado la entidad en un comunicado, en el que ha apuntado que "estos equipos están provistos de material de limpieza", así como de mangueras, cepillos y motobomba para "ayudar al achique, limpieza y recuperación de espacios dañados".

"También incorporamos personal de apoyo socio sanitario y de rescate", ha apuntado Cruz Roja, que ha precisado que esta labor "continuará desplegada mientras sea necesaria esta ayuda en la comunidad".