Cs llevará a Fiscalía el carril bici en Reino de Valencia al ver posible prevaricación en el procedimiento

Actualizado 31/01/2019 19:02:16 CET

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València llevará ante la Fiscalía la construcción del carril bici en la avenida Reino de Valencia por considerar que "hay una presunta prevaricación" en la ejecución del procedimiento para plantearlo y realizar, como ha anunciado este jueves el portavoz de la formación en el consistorio, Fernando Giner.

Giner, que se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento, ha señalado que su grupo "está a favor del carril bici, de la sostenibilidad, de políticas de futuro verdes y sostenibles y de buscar alternativas a las energías de los coches, como es lógico y no puede ser de otra manera", pero ha precisado que no le gusta "cómo se están haciendo las cosas y cómo se está ejecutando" la política de movilidad y de creación de carriles bici en la ciudad.

El responsable de Ciudadanos ha recordado que en la reciente comisión de urbanismo del consistorio este partido presentó "cuatro mociones para revertir tres carriles bici" y para "que se estudiasen alternativas al de la calle Colón" y ha considerado respecto al de Reino de Valencia que "no es serio cómo se ha procedido en el proceso participativo".

"Por eso anunciamos que vamos a llevar el tema a la Fiscalía porque entendemos que hay una presunta prevaricación de cómo se ha hecho el procedimiento" para esa vía, ha expuesto.

A este respecto, el secretario del grupo municipal de Cs, Emilio Orts, ha explicado que Cs "ha observado que existen ciertos indicios que pueden corresponder a una posible prevaricación por parte del concejal" de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, "a la hora de emitir la resolución para la construcción de los carriles bici en Reino de Valencia puesto que falta la emisión de un informe por parte de la Policía Local" en cuanto a "seguridad vial" y "la comisión técnica de patrimonio no emitió un voto favorable".

"AFICIÓN POR PRESENTAR COSAS EN FISCALÍA"

Preguntado por esta cuestión el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha señalado, también antes del pleno, que Cs "está en su derecho" si decide llevar este asunto ante el ministerio fiscal aunque ha destacado que son varios los asuntos que la oposición municipal -PP y Cs-- ha llevado a los tribunales sin que hayan prosperado.

"En estos momentos tenemos en la Fiscalía no sé cuántas denuncias, he perdido la cuenta, y hasta ahora no ha salido nada. La afición por presentar cosas en Fiscalía es muy elevada y el rendimiento hasta ahora es cero", ha manifestado el primer edil al respecto.

Los asuntos relacionados con la movilidad de la ciudad y con el carril bici han sido abordado también durante el desarrollo del pleno de este jueves en el Ayuntamiento al someterse a aprobación inicial la Ordenanza Municipal de Movilidad y al debatirse una moción del PP que proponía la paralización y la revisión de carriles bici en la ciudad y una alternativa presentada a esta iniciativa por parte del equipo de gobierno que conforman Compromís, PSPV y València en Comú.

La Ordenanza Municipal de Movilidad, defendida en la sesión plenaria por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha contado con el respaldo del ejecutivo municipal y el rechazo de la oposición: PP, Cs y la edil no adscrita María Dolores Jiménez. Esta última ha criticado que no se tengan en cuenta todos los actores de la movilidad y ha censurado a Grezzi por "imponer" medidas.

El representante de Cs Narciso Estellés ha señalado que la ordenanza representa "un modelo del caos de movilidad y de decisiones impulsivas" y ha reprochado que llegue al pleno al final del mandato. El edil del grupo municipal del PP Alberto Mendoza ha afirmado que ese texto "genera inseguridad en los eslabones más débiles del sistema" y ha advertido de que "el peatón no está por encima de todo, dado que se permite a patinetes y bicis ir por las aceras".

En respuesta a la oposición, Grezzi ha subrayado que la ordenanza, prohíbe la marcha de las bicicletas por las aceras y la protección del espacio público y de las personas que contempla. "Este es el espíritu de la ordenanza que hoy aprobamos", ha dicho, a la vez que ha lamentado "la ocasión perdida por la oposición de hacer un debate de altura sobre la movilidad".

El responsable municipal de Movilidad ha valorado el trabajo hecho para enmendar la ordenanza de 2010, en su opinión, "caótica, prohibicionista y no participada", además de asegurar que el texto llevado al pleno goza de todos los informes técnicos favorables y que ha sido fruto de la participación y la inclusión, con la estimación total o parcial de 53 de las 136 enmiendas presentadas.

REVERSIÓN DE CARRILES BICI

En cuanto a los carriles bici, el PP ha propuesto en el pleno, por medio de la moción que ha presentado, que se paralice el proyecto de ejecución y que se revierta a su estado inicial el de la avenida Reino de Valencia, el de la calle Alicante y el de la avenida Burjassot, así como que se estudien alternativas consensuadas con vecinos, comerciantes y usuarios.

Para este punto, el PSPV, uno de los tres socios del equipo de gobierno había elaborado una moción alternativa a la del PP que finalmente ha llegado al debate como una iniciativa alternativa de todo el ejecutivo municipal. Así, se ha acordado el compromiso del pleno, "partiendo de las indicaciones del PMUS --Plan de Movilidad urbana Sostenible-- aprobado en 2013", para "continuar aplicando medidas de fomento del uso de la bicicleta, VMPs y otros vehículos no contaminantes y la movilidad de los peatones".

"BUSCANDO Y REFORZANDO EL CONSENSO"

"Se hará propiciando el crecimiento de número de desplazamientos con bicicleta y favoreciendo los itinerarios de calidad para los peatones" en favor de "un patrón de movilidad saludable", señala el texto del ejecutivo municipal, que también apuesta por impulsar "otros medios de transporte sostenible y promover y mejorar el servicio de transporte público".

Asimismo, este acuerdo contempla por parte del pleno el compromiso de "continuar buscando y reforzando activamente el consenso entre los diferentes partidos políticos, asociaciones de vecinos y agentes implicados en la movilidad de la ciudad, propiciando y haciendo servir los instrumentos de participación establecidos en este mandato".