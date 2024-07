Cuatro proyectos valencianos buscarán apoyo internacional en el foro de coproducción de la Mostra

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

València Film Afers, el Foro de Coproducción Internacional de Mostra de València, ha dado a conocer los proyectos seleccionados para participar en su tercera edición, que tendrá lugar en el marco del festival los días 29 y 30 de octubre en el Palau de la Música.

Cinco proyectos de ficción y cinco documentales procedentes de países de la cuenca mediterránea como España, Eslovenia, Túnez, Egipto y Líbano han sido escogidos para que las personas a cargo de su producción y dirección visiten València y puedan participar en diferentes sesiones de pitching y encuentros one-to-one con profesionales de reconocido prestigio internacional, con objeto de establecer lazos que les permitan completar su financiación y viabilidad.

Las propuestas seleccionadas, en las que se abordan distintas temáticas sociales, van desde el drama a la comedia pasando por el falso documental o el cine negro.

Destaca la presencia de cuatro proyectos de productoras establecidas en València. 'Madame Consuelo', dirigida por Alexander Lemus Gadea y producida por Silvia Rey Canudo, un documental en el que el director rescata y reconstruye, a través del teatro y de la comedia, y con la ayuda de las mujeres de la familia, la vida de su abuela, Madame Consuelo, que fue dueña de tres burdeles en Valencia durante tres décadas;

También figuran 'Imágenes de Caracas', dirigida por Lorena Cervera y producida por Giovanna Ribes, un documental que busca dar valor, proteger, preservar y recuperar el legado de Franca Donda, fotógrafa y cineasta italiana, que tomó miles de fotografías de mujeres en América Latina y rodó películas sobre las luchas diarias de las personas que vivían en barrios y zonas rurales pobres de Venezuela; y 'El color verde', debut en el ámbito de la ficción de Paloma Zapata (autora del premiado documental 'La Singla'), es una película intimista, a caballo entre el cine social y el drama, que explora las complejas relaciones humanas entre sus personajes principales.

Por último, ha resultado seleccionada 'La dona invisible', dirigida por Miguel Llorens y producida por Lorena Torres, un film heredero del cine negro que narra la historia de reencuentro consigo misma de una mujer, limpiadora e inmigrante, de sesenta años, tras hallar un cadáver en los baños que limpia.

Entre las propuestas internacionales abundan las denuncias sociales firmadas por mujeres: La tunecina 'Le Malentendu', producida por Ibtissem Labidi y dirigida por Sarra Abidi, es una ficción inspirada en la vida real que denuncia la marginación de las minorías y da voz a los que no la tienen; 'Restoration', de la egipcia Amira Mortada, explora las conservadoras tradiciones familiares, la ablación y la relación con el cuerpo de una mujer que, alcanzados los 40 años, se enfrenta a sus miedos y tabúes; y 'Running with Beasts', dirigida por Leila Basma y producida por Natalia Pavlove, es retrato de la juventud libanesa, una historia sobre el anhelo humano universal de sobrevivir y el ardiente deseo de alcanzar los sueños en un país en crisis.

FALSO DOCUMENTAL

El falso documental llega de la mano de 'End of gravity', una propuesta del director esloveno Igor Zupe, producida por Zoran Dževerdanovic, que indaga sobre la causa y los motivos del sacrificio personal por un objetivo superior; la serbia 'Termites Have Wings of Approximately Same Length', dirigida por Svetislav Dragomirovic y producida por Nevena Savic, que relata la relación de una pareja en crisis que tiene que salir de su casa infestada de termitas; y 'The Day of Wrath: Tales from Tripoli', de la directora libanesa Rania Rafei y producida por Jinane Dagher, una mezcla de ficción y documental que reflexiona sobre los cambios de la ciudad y de sus habitantes a través de cinco momentos históricos diferentes.

También se ha confirmado la asistencia de productoras y productores en busca de proyectos: desde Suiza llega Flavia Zanon (productora de las últimas películas de Philippe Garrel, entre otras); desde Turquía, Enes Erbay (que ya participó en la producción de la premiada 'Espíritu sagrado', de Chema García Ibarra) y Kamen Velkovsky, que ha participado en producciones como 'El sacrificio de un ciervo sagrado', de Yorgos Lanthimos o 'Jimmy P'., de Arnaud Desplechin. Además, también visitará València Khalil Benkirane, del Doha Film Institute de Qatar; el saudí Faisal Balytuor (responsable de proyectos como 'La candidata perfecta', 'Within Sand' y 'Slave'); y la alemana Jamila Wenske, que tiene en su currículum películas como 'La cinta blanca', de Michael Haneke.

La tercera edición de València Film Afers consolida el foro de coproducción de Mostra de València como una de las citas internacionales más importantes del sector, y ha empezado a dar frutos palpables, como la película portuguesa 'A Savanah e a Montanha', que participó en el encuentro valenciano en 2022 y ha sido estrenada este año en la prestigiosa Quinzaine des Realisateurs del Festival de Cannes, poniendo de manifiesto el nivel de los proyectos seleccionados cada temporada.