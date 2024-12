Cuestiones de privacidad y exceso de datos recogidos, principales problemas de ciberseguridad de juguetes inteligentes

VALÈNCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa de ciberseguridad y ciberinteligencia S2GRUPO, con motivo de las fiestas navideñas, ha manifestado que entre los principales problemas de ciberseguridad de juguetes inteligentes se encuentran los de privacidad y el exceso de datos recogidos. "Cada año es mayor el número de juguetes inteligentes que se compran para los niños y esto requiere poner atención a determinados aspectos para evitar peligros relacionados con la ciberseguridad", ha resaltado.

La responsable de comunicación en ciberseguridad para Sociedad y PYMES de S2GRUPO, Eva Mª López, ha señalado, en un comunicado, que "que un juguete inteligente sea educativo no significa que esté exento de peligro".

"Hay diversos estudios que han mostrado cómo algunos de estos artículos para los más pequeños tienen problemas de privacidad porque no cifran de forma segura los datos que recogen, se exceden en la cantidad de datos que registran o cuentan con una app que requiere más permisos de los necesarios, por ejemplo", ha apuntado.

Igualmente, desde la empresa han indicado que "en 2024 ha habido un incidente con un robot inteligente de juguete que, en caso de no haberse realizado su última actualización, permitía a los ciberdelincuentes que tuvieran acceso a él para realizar videollamadas, robar cuentas de los padres, o modificar el firmware (software que maneja el hardware del juguete)".

CONSEJOS

Ante este contexto, el equipo de expertos de S2GRUPO ha enumerado una serie de consejos para utilizar los juguetes inteligentes de forma "segura". El primero es escoger marcas que "confieran confianza". Para ello, es "muy importante" revisar las reseñas de otros usuarios sobre el producto e indagar sobre si el fabricante ofrece periódicamente actualizaciones de seguridad.

Otras de las recomendaciones son cambiar las contraseñas predeterminadas por el fabricante y actualizar los sistemas de los juguetes conectados periódicamente. Los expertos también aconsejan revisar la configuración de los juguetes y desactivar todas las funciones o permisos que no sean "estrictamente necesarios" para su funcionamiento.

Asimismo, si tiene función de micrófono o cámara, es recomendable desactivarlos si no son necesarios o cubrirlos si no se utilizan. Por último, aconsejan apagar el dispositivo completamente (no dejarlo en reposo) cuando no se use.