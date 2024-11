El CVC pide a Consell y Gobierno un diagnóstico de daños en cultura e inversiones "para que no quedar atrás"

Consensúa una declaración postdana tras un debate en el que se pedía aludir a la gestión de la "catástrofe" y empatizar más con los afectados

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha pedido a la Generalitat, al Gobierno central y al resto de instituciones llevar a cabo en el sector cultural un diagnóstico de los daños provocados por la dana que el 29 de octubre devastó localidades de la provincia de Valencia, así como inversiones "para que no quede atrás" esta actividad y sus sectores.

Asimismo, ha señalado la necesidad de que junto a pinacotecas, teatros, casas de cultura, editoriales, librerías, locales de ensayo de ensayo y música, instrumentos, talleres plásticos, obras y salas de cine, entre otras instalaciones y elementos del ámbito cultural, se tengan en cuenta entre los damnificados por la dana galerías de arte, artistas falleros y sus talleres, así como al ámbito de la educación.

El CVC se ha expresado así en el pleno ordinario de noviembre que ha celebrado este lunes y a través de la declaración que ha aprobado sobre la dana. Este texto ha salido adelante por unanimidad tras el debate mantenido sobre la declaración presentada inicialmente a propuesta de la comisión de gobierno de la entidad. Durante este algunos consejeros han pedido mayor contundencia ante lo sucedido, empatizar más con los afectados y aludir a la gestión previa y posterior a la "catástrofe" al considerar que la declaración inicial se quedaba "corta".

El órgano consultivo ha mostrado su "profundo pesar y solidaridad" ante las "graves inundaciones" de "impacto catastrófico" provocadas por la dana y ha destacado que no solo ha causado daños materiales sino "la pérdida irreparable de vidas humanas". "En la Comunitat Valenciana nunca podremos olvidar lo que ha pasado", ha apuntado.

El Consell Valencià de Cultura ha precisado que está a disposición de la Generalitat "para colaborar en un factible e inmediato Plan de Recuperación de la Cultura en las zonas afectadas" y ha recordado que así lo hizo también tras la dana que en 2019 afectó a la Vega Baja y ante la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, destaca el valor que la cultura tiene en las sociedades no solo por lo que representa sino porque es también una "fuente de empleo y economía para muchos profesionales", al tiempo que afirma que estas "no pueden evolucionar si no es de la mano de las cultura". "La cultura es un bien de primera necesidad", ha apuntado el CVC, que ha defendido "el papel que el sector cultural ejerce para mejorar la convivencia y la vida cotidiana en momentos tan duros" como los postdana.

"LOS JÓVENES"

Esta entidad ha agradecido también el "esfuerzo" de los servicios públicos, de los voluntarios y de los vecinos afectados "que tanto han ayudado y están ayudando durante esta catástrofe", con una mención especial a los jóvenes por las muestras de solidaridad hacia los afectados y su implicación para ayudarles y atender sus necesidades en las labores de limpieza y reparto de productos básicos.

La alusión a los jóvenes ha sido una de las propuestas que se han añadido al texto de la declaración presentada inicialmente a petición de José María Lozano. "La generación de cristal", ahora ha demostrado que es "de hierro", ha dicho.

Maribel Peris ha sido quien ha pedido que se hablara también en el texto del mundo educativo, para así tener en cuenta a los "niños y niñas" que están padeciendo las consecuencias de la dana, y José Vicente Navarro, quien ha solicitado que se incluyera al mundo de las Fallas.

Irene Ballester, que ha hablado como "afectada" por la dana y ha afirmado que le quedará "para toda la vida" un "trauma" por lo vivido, ha dicho que la declaración inicial se quedaba "corta" --una idea que también ha apuntado Lozano al opinar que se quedan fuera cosas y reclamar no solo palabras sino también "acciones"-- y que carecía de "rabia". "Por el dolor que tengo dentro. Lo comunico desde lo personal y profesioal, han sido pérdidas millonarias en lo personal y en lo profesional", ha expuesto emocionada.

Ballester ha sido quien en primer lugar ha pedido instar a la Generalitat y al Gobierno central a habilitar "muchas ayudas y a valorar el impacto", así como a diagnosticar los daños y a "asesorar" a las entidades y a los profesionales de este ámbito. "Nos han de echar muchas manos, han de estar ahí", ha subrayado, a la vez que ha insistido en la "cicatriz" tan "grande" que queda.

"SE OMITEN COSAS"

Núria Vizcarro ha señalado que entendía todas las alusiones a la cultura que se estaban haciendo pero ha apuntado que cuando un texto se escribe "desde la voluntad del consenso, se omiten cosas" y ha considerado que en este caso se estaba olvidando la gestión que "se ha hecho de la catástrofe y de las acciones posteriores", por lo que ha planteado su voto en contra. Vicent Torrent ha pedido también pronunciamientos sobre "gestión y responsabilidades".

Tras ella, Xavier Aliaga ha dicho no tener "nada en contra" de la declaración inicial" porque "es perfectamente", pero ha coincidido con Ballester en pedir la implicación de las administraciones central y autonómica para no dejar "atrás" la cultura.

Ante las discrepancias, diversos consejeros como Aliaga, Lozano, Gerardo Muñoz --ha pedido no dejarse "llevar por impulsos emotivos" y no entrar en "consideraciones políticas"-- para poder lograr el acuerdo-- y Ana Noguera, autora de la declaración inicial, han apelado al consenso y han apostado por cerrar un texto con el que el CVC pudiera expresarse sobre las consecuencias de la dana en el primer pleno que celebraba tras las inundaciones que ha provocado.

"MÁXIMO CONSENSO"

"No habrá narrativa suficiente para expresar el dolor, la rabia, las pérdidas irrecuperables", ha dicho Noguera, tras lo que ha añadido que este texto "no puede recogerlo todo" y que lo importante era mostrar consenso y trasladar a los afectados que el CVC está con ellos. Así, ha considerado que era mejor trabajar por sacar un texto común, como han pedido también Rosana Pastor --que ha reclamado una declaración "cálida" hacia los damnificados--, Muñoz, que no aprobar ninguno o hacerlo sin unanimidad y Figueres --ha instado al "máximo consenso" y ha rechazado aludir a responsabilidades--.

Finalmente, se ha logrado cerrar un texto que recogiera distintas aportaciones, pero sin aludir a las gestión y a las responsabilidades por la dana. Vizcarro ha pedido que sus propuestas al respecto constaran al menos en acta ya que "no solo es una catástrofe natural porque han pasado más cosas para que sea tan grande". "Que conste en acta que hay muchas cosas que no están en la declaración y que están en los corazones", ha añadido Lozano.