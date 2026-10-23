Desmantelada una plantación de cannabis en Rafelcofer con tres detenidos

Desmantelada una plantación de cannabis en Rafelcofer - GC

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha desarticulado una plantación de cannabis en la localidad valenciana de Rafelcofer.

Los agentes comenzaron en agosto una investigación por una posible plantación de sustancias psicotrópicas. Tras diversas pesquisas, previa autorización judicial, se realizó una entrada y registro en un inmueble situado en la localidad, informa el instituto armado.

Durante el registro fueron localizadas diferentes estancias destinadas al cultivo de cannabis mediante el sistema 'indoor'. En la segunda planta, los agentes localizaron la zona de secado, con más de 5.000 gramos de cogollos de supuesta marihuana, así como todos los útiles necesarios para su producción (lámparas de calor, aparatos de climatización, temporizadores y sistemas de control, ventiladores, cuadros eléctricos, cableado y una carabina de aire comprimido).

Además, en esta actuación se constató la existencia de una conexión irregular al suministro eléctrico.

Como resultado de la investigación fueron detenidos tres hombres de 26, 41 y 35 años y nacionalidades colombiana y española. Se les atribuye un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del puesto principal de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia Plaza 2.