Desmantelada una plantación 'indoor' de marihuana en una urbanización de Ontinyent

Imagen del hombre detenido - GC

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana 'indoor' ubicada en una vivienda de una urbanización de Ontinyent (Valencia). Tras la operación, se aprehendieron 400 plantas de cannabis sativa que estaban ubicadas en cuatro estancias de la casa, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 1 de julio tras la sospecha de la posible existencia de una plantación indoor en una urbanización de Ontinyent. Una vez localizado el inmueble que podía estar relacionado con un delito de defraudación de fluido eléctrico, se establecieron dispositivos de vigilancia que permitieron detectar la entrada ocasional de varias personas en el mismo.

Finalmente, el pasado 1 de octubre se realizó la entrada y registro en esta propiedad. Se aprehendieron un total de 400 plantas de cannabis sativa distribuidas en cuatro habitaciones, así como 50 bolsas con restos secos de otras plantaciones.

También se hallaron los útiles necesarios para el cultivo 'indoor' de esta sustancia: aparatos de aire acondicionado, lámparas led, fertilizantes, centrifugadoras, ventiladores, filtros de aire, turbinas de extracción, entre otros.

Todas las estancias de la vivienda habían sido modificadas para el cultivo de marihuana. Además, contaba con un sistema de videovigilancia 24 horas conectado al móvil de la persona que se encargaba de la vigilancia del lugar. Por este motivo, se percató inmediatamente de que se estaba produciendo la entrada en el domicilio por parte de los Guardia Civil e intentó huir saltando desde una altura de cuatro metros.

Sin embargo, fue interceptado al instante por agentes de la USECIC de la Comandancia de Valencia que procedieron a su detención. Por estos hechos, ha sido detenido un hombre de 37 años albanesa por un delito contra la salud pública (cultivo o elaboración de drogas) y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto de Ontinyent. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent Plaza número 1.