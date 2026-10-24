Detenido un atracador que robaba gasolineras atendidas por mujeres en Valencia

Imagen del presunto autor de los hechos. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presuntamente autor de diez atracos en gasolineras en diferentes municipios de l'Horta Nord, en Valencia. El arrestado, que ha ingresado en prisión, supuestamente asaltaba con un arma blanca las estaciones de servicio exclusivamente atendidas por mujeres, cuando las trabajadoras se encontraban solas en su interior.

La investigación comenzó a mediados de septiembre, cuando se detectó un aumento considerable de robos con violencia en gasolineras en las localidades de Valencia, Musseros, Massamagrell, Rafelbunyol y Puçol. De hecho, en algunas de las gasolineras se llegaron a cometer hasta tres atracos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El autor siempre robaba gasolineras exclusivamente atendidas por una mujer, cuando esta se encontraba sola en el interior del establecimiento. Esgrimía un cuchillo para amenazar a la trabajadora y le exigía la recaudación. Una vez conseguido el botín huía rápidamente.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de coordinación entre varias unidades de prevención e investigación. Además, se analizaron los elementos clave de los hechos delictivos: cómo se trasladaba el autor, cómo vestía, qué arma usaba y cuál era su método para seleccionar las gasolineras.

BICICLETA Y CAMBIO DE ROPA

Así se averiguó que el autor llegaba a las estaciones de servicio en bicicleta y que utilizaba una indumentaria concreta. Analizaba los establecimientos y seleccionaba gasolineras atendidas por una mujer. Una vez elegido su objetivo, se cambiaba de ropa por otra que tenía en su mochila, ocultaba la bicicleta y cometía el atraco.

Gracias a este análisis de la conducta del atracador, la Guardia Civil desplegó varios apostaderos en gasolineras susceptibles de ser atracadas hasta que, el pasado 10 de octubre, el autor acudió a una estación de servicio en la que fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil.

Finalmente, se ha detenido a un hombre de 52 años, al que se le imputan diez robos con intimidación en distintas gasolineras (uno de ellos en grado de tentativa). Tras su puesta a disposición judicial, el detenido ha sido enviado a prisión preventiva.

La investigación ha sido dirigida por la Compañía de Sagunt y ha contado con la coordinación especial de los agentes del Puesto Principal de Massamagrell, Sagunt y el equipo de policía judicial de Moncada. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell, Plaza número 4.