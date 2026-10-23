Detenido en Elche un fugitivo reclamado por Países Bajos por blanqueo de capitales y estafa

Imagen de recurso de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un varón, de 71 años, reclamado por las autoridades de Países Bajos en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), por su presunta implicación en los delitos de blanqueo de capitales y estafa hechos ocurridos entre los años 2007 y 2014.

El país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría encontrarse en la provincia de Alicante.

Tras realizar las comprobaciones necesarias sobre la localización del reclamado, los investigadores averiguaron que se encontraba residiendo en la localidad de Elche, motivo por el que se estableció un dispositivo policial en el lugar con el que se pudo localizar y proceder a su detención.

El fugitivo había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a una pena de prisión de dos años por delitos de blanqueo de capitales y estafa, de la que le queda por cumplir 706 días, detalla la Jefatura Superior en un comunicado.

Se le imputan dos hechos delictivos cometidos entre los años 2007 y 2014. En el primero de ellos, el detenido, junto con terceras personas, habría adquirido, transferido y desviado en múltiples ocasiones cantidades de dinero por un importe aproximado de 890.000 euros, ingresándolas en cuentas bancarias bajo su control y en cuentas de empresas vinculadas a él, a sabiendas de que procedían de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

En el segundo hechos, el detenido, junto con otra persona, habría llevado a cabo una estafa continuada mediante la que captaron a 23 víctimas, a las que indujeron a realizar transferencias por un importe de más de 1.300.000 euros.

SUPUESTOS ASESORES FINANCIEROS

Para ello, se ganaban la confianza de los afectados como supuestos asesores financieros y les ofrecían productos de inversión ficticios, prometiendo rentabilidades de hasta el 15% y la devolución del capital al cabo de diez años.

Para conseguir que las víctimas realizaran importantes desembolsos económicos, utilizaban información y documentación falsa sobre el destino y la seguridad de las inversiones.

El detenido, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.