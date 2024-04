Detenido por extorsionar a sus víctimas exigiendo donativos para la causa palestina para su lucro personal

Los hechos fueron denunciados por el propietario de una carnicería 'hallal' a quien amenazó con implicarle en delitos si no pagaba

ALICANTE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un hombre que presuntamente extorsionaba a sus víctimas exigiéndoles que hicieran donativos --de entre 2.000 a 15.000 euros-- para la causa palestina cuando, en realidad, el dinero era para su lucro personal.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por el propietario de una carnicería tipo 'hallal', destinada a la venta de productos cárnicos a ciudadanos musulmanes principalmente, quien, hastiado por el constante acoso al que le tenía sometido el ahora arrestado, decidió denunciar los hechos.

En su denuncia relataba que, un un hombre había estado frecuentando su establecimiento haciendo propaganda para ayudar al pueblo palestino y pidiéndole grandes sumas de dinero, en teoría para ayudar a la población palestina.

Tras varios conatos de conseguir su fin, el acosador, comenzó a verter amenazas contra el empresario, basadas principalmente en arruinar la reputación de su negocio, como difamarle con correos que enviaría a sus jefes y proveedores implicándole en delitos que no había cometido.

De hecho, el arrestado, generalmente reforzaba sus amenazas diciéndole que "no tenía miedo a nadie puesto que su condición de asilado político le amparaba, así como que la Policía no le podía detener, sobre todo cuando se presentaba en el local de la víctima y trataba de provocarle con insultos y amenazas", explica la Jefatura en un comunicado.

Como la víctima no atendió a sus exigencias y no respondía a las provocaciones, el extorsionador envió un correo electrónico a la empresa para la que trabajaba el afectado intentando menoscabar su imagen personal y profesional, por lo que el afectado terminó por denunciar los hechos en vista de que las exigencias aumentaban y el nivel de agresividad en las amenazas también.

Esta no fue la única víctima del extorsionador, puesto que el regente de otra carnicería 'hallal', denunció también hechos similares en la Comisaría. En este caso, incluso, el arrestado intentó que otro individuo introdujese droga en la carnicería para perjudicarlo, con la fortuna para el afectado de que, esta persona, era amigo suyo y no solo no atendió tal requerimiento del detenido, sino que le informó de ello.

Esta nueva víctima dijo además, que este individuo, a veces se sitúa a la salida de las mezquitas y con el mismo pretexto pide a los asistentes al rezo dinero para ayudar al pueblo palestino, lo que obtenía en diversas ocasiones, ya que se trata de una "persona elocuente".

Y como en el caso anterior, las amenazas se volvían cada vez más insistentes, imperativas y agresivas, temiendo la víctima por su integridad y la de sus familiares y negocio.

Así fue cómo el Grupo I de Crimen Organizado de la UDYCO de la Comisaría Provincial de Alicante comenzó a indagar y descubrió que este varón llegó a organizar "comidas benéficas" con las que pretendía recaudar dinero para el pueblo palestino.

"CLAROS INDICIOS"

Las pesquisas policiales revelaron también que había más víctimas del extorsionador, obteniendo "claros indicios" que probaban los hechos denunciados por todas las víctimas, una de las cuales fue denunciada por el acosador y coaccionado posteriormente para que le pagase si quería que le quitase la denuncia, siempre con un lenguaje agresivo y bajo "la falsa creencia de que era intocable por su condición de asilado palestino", recalca la Policía.

El grupo investigador llevó a cabo las gestiones necesarias tendentes a la localización de este individuo y comprobó que conducía un vehículo sin permiso en vigor ni trámites para su expedición, por lo que una vez localizado fue detenido y acusado de los delitos de extorsión, amenazas graves y delito contra la seguridad del tráfico.

El detenido --un varón de 49 años de edad de origen palestino-- ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la misma localidad.