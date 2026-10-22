Detenido un hombre y desmantelado un laboratorio de marihuana en Lucenda del Cid

Imagen de la intervención - GC

CASTELLÓ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 65 años, al cual se le atribuye un delito de amenazas y otro de atentado contra agentes de la autoridad, y ha desmantelado un laboratorio que el arrestado poseía en su domicilio de Lucena del Cid, en Castellón, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando una persona protagonizó un episodio violento en el que amenazó a sus vecinos con un garrote y un machete de grandes dimensiones mientras golpeaba las puertas de las viviendas.

Tras la llegada de los guardias civiles, el hombre se atrincheró en su domicilio y, de forma amenazante, trató de agredir a los mismos con unas tijeras, dificultando en todo momento la actuación policial al esgrimir también un garrote, por lo que fue detenido por un delito de amenazas y otro de atentado contra agentes de la autoridad.

Fruto de la actuación y previa autorización judicial, se procedió a la entrada y registro del domicilio del detenido, donde se pudo incautar y poner a disposición judicial dos machetes, siete navajas, una flecha, una barra metálica, una bolsa cuyo interior contenía adormidera, varias plantas de marihuana en estado de secado y diversos botes con cogollos de marihuana.

Durante el transcurso del registro, los agentes pudieron descubrir en el sótano de la vivienda un laboratorio de clandestino, así como más marihuana y productos químicos.

Por parte de especialistas de la Guardia Civil de la UCO-NRBQ, se incautaron diversos productos químicos usados en zona de síntesis y producto final en laboratorio. Se halló Helional, posible Ácido clorídrico, Etanol, Dimetilsulfóxido y trioleato de glicerina.

Las diligencias han sido instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Alcora y han participado en el registro UCO-NRBQ, GEDEX de Valencia, Policía Judicial y USECIC de la Comandancia de Castellón, Equipo ROCA de Castellón y unidades de Seguridad Ciudadana.