Detenido un hombre por negarse a ponerse la mascarilla frente al Hospital General de Castelló

CASTELLÓ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de desobediencia grave, por negarse a utilizar la mascarilla en la calle. En un primer momento dijo que no tenía, se le facilitó una por parte de los policías y, a continuación, dijo que no se la ponía ni se la iba a poner porque no le "daba la gana", según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Sobre las tres y media de la tarde, una dotación policial, observó, en la avenida de Benicássim, frente al Hospital General, a un hombre que incumplía la normativa en la que se regula la obligación de llevar puesta la mascarilla en vía pública, en virtud de la Resolución del 17/07/2020 de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

El policía se acercó para preguntarle si tenía algún motivo justificado -enfermedad- que le impidiese llevar la mascarilla, el cual contestó que no, que no tenía y que no se la iba a poner.

El agente intentó identificarle para proponerle para sanción, a la vez que le instó a que se pusiera la mascarilla, aunque el hombre respondió que no tenía y que, además, no iba a ponerse ninguna mascarilla. Los agentes le proporcionaron una mascarilla, aunque mantuvo su negativa a ponérsela, e insistió en que no se la ponía porque no le "daba la gana".

Pese a ser advertido por los policías en varias ocasiones de las consecuencias de su actitud, que iba desde una infracción administrativa hasta su detención por desobediencia grave, se negó a identificarse y a ponerse la mascarilla.

Con lo ocurrido, y el riesgo que supone para la salud pública de su actitud, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de desobediencia grave.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión.