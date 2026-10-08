Detenido un hombre que usaba el 'método siembra' para robar en parkings de supermercados

Agente junto a vehículo de la Guardia Civil en Valencia - OPC

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil franco de servicio ha detenido a un hombre que, junto a otro, había sustraído la cartera a una mujer en el parking de un supermercado de Benifaió (Valencia). El segundo autor fue arrestado posteriormente por una patrulla, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 2 de septiembre, un agente franco de servicio que se encontraba en el aparcamiento de un supermercado de Benifaió observó a un hombre junto a una mujer en la parte trasera de un vehículo.

La mujer acababa de realizar unas compras y estaba siendo distraída por el individuo, que le preguntaba por la ubicación de una farmacia. A continuación, otro hombre salió de la parte delantera del vehículo de la mujer y el guardia civil vio cómo se escondía, debajo de la camiseta, una cartera. La cartera pertenecía a la mujer y la había sustraído del bolso que se encontraba en el interior del coche.

Ante la situación de flagrancia, el agente intervino de inmediato. El que llevaba la cartera huyó a pie. Fue finalmente interceptado por el miembro del Instituto Armado hasta la llegada de los apoyos.

La víctima, que inicialmente no se había percatado de la sustracción de la cartera, la reconoció como suya. El segundo autor, que había huido del lugar de los hechos, fue localizado y detenido posteriormente en la misma localidad.

También se halló el vehículo que usaban. En el interior observaron diferentes objetos de marcas de alta gama con la etiqueta y el precio de venta. Entre estos se encontraban prendas de ropa y perfumes por un valor de 596 euros. Entre sus pertenecías se encontraron 420 euros en billetes de distinto valor.

Las pesquisas, llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almussafes, determinaron que los detenidos habían estado en las provincias de Alicante y Murcia, así como en Cullera, en los días previos a la comisión del hecho. En estos lugares se habían producido otros hechos de similares características al ocurrido en Benifaió.

El 'modus operandi' empleado consistía en sustraer la cartera a sus víctimas, generalmente de avanzada edad y en su mayoría mujeres que acuden a los supermercados solas. Posteriormente, si había tarjeta bancaria, se dirigirían a los cajeros automáticos para extraer grandes cantidades de dinero en metálico. Si era necesario, podían llegar a usar la violencia para alcanzar su propósito.

Los detenidos son dos hombres de 39 y 66 años, de nacionalidad rumana. Se les atribuye el delito de hurto. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet en funciones de guardia.