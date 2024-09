Detenido un menor de 16 años de Elche por agredir a una profesora

Educación le garantiza "todo el apoyo legal" y presentará la semana próxima "un primer borrador" para reforzar la autoridad docente

ALICANTE/VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha sido detenido tras presuntamente agredir a una profesora de un instituto de Educación Secundaria (IES) de Elche (Alicante).

Según adelanta Información y confirman a Europa Press fuentes policiales, los hechos se produjeron en el IES La Asunción el lunes, cuando, de acuerdo al testimonio de la víctima, el adolescente saltó la valla del centro educativo gritando y diciendo que querían pegar a su hermano pequeño.

El presunto agresor no es alumno del instituto, por lo que la profesora le explicó que no podía estar en las instalaciones. La docente, además, intentó preguntarle al hermano pequeño si tenía algún problema, pero el chico de 16 años le dijo que no le hablara y agredió y escupió a esta profesional. El caso está ya a cargo de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, preguntado por este suceso, ha asegurado, en declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en el acto de apertura de curso de la Universidad Católica de Valencia (UCV), que se trata de un "caso aislado, como sucede por desgracia con agresiones a sanitarios o a docentes".

"CORRESPONDIENTE DENUNCIA"

Al respecto, ha confirmado que la docente agredida "ha hecho la correspondiente denuncia", a quien ha garantizado "todo el apoyo legal" de la Conselleria de Educación.

En este contexto, ha apuntado que su departamento trabaja "desde hace un tiempo" en el nuevo decreto de convivencia que, según ha avanzado, reforzará "aún mucho más" la figura del docente.

Y ha avanzado que la próxima semana la Dirección General de Innovación se reunirá con los sindicatos para presentar "un primer borrador". "Vamos a dar pasos hacia adelante", ha valorado.