Detenido en Tarragona el presunto autor del apuñalamiento a su expareja en Benicarló (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Castellón han detenido en Tarragona al presunto autor del apuñalamiento a su expareja en la localidad castellonense de Benicarló, una agresión que tuvo lugar a primera hora de este pasado lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La detención se ha llevado a cabo por miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón, según han indicado las mismas fuentes, que han señalado el detenido pasará este mismo martes a disposición judicial.

Tanto la víctima, de 33 años, como el hijo en común que tiene con su presunto agresor, han estado en todo momento custodiados por la Guardia Civil mientras los agentes han estado intentando localizar al supuesto autor de los hechos.

La mujer fue apuñalada este lunes, según informó la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). A las 7.50 horas se solicitó una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para atender a una mujer herida por arma blanca.

El CICU movilizó a una unidad del SAMU que trasladó a la mujer herida a un centro hospitalario, donde ingresó con pronósticio reservado.