Detenido por toser en la cara a unos agentes al impedirle entrar acompañado en un supermercado

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 44 años tras tener una discusión en la entrada de un supermercado y toser en la cara de los agentes cuando lo identificaron después de que el vigilante de seguridad no le dejara entrar acompañado de una mujer en el supermercado.

Los hechos ocurrieron por la tarde cuando los agentes que realizaban labores de prevención, fueron comisionados por la sala del 091, para que se dirigieran a un supermercado del distrito de Russafa en Valencia, donde al parecer, el vigilante de seguridad del establecimiento tenía problemas con una pareja que "intentaba acceder juntos al interior", ha indicado la Jefatura en un comunicado.

Los policías se dirigieron al lugar, donde localizaron al vigilante de seguridad y averiguaron que momentos antes un hombre y una mujer intentaron entrar al supermercado juntos y el responsable del control de acceso les informó que no podían hacerlo por medidas de sanidad, lo que "originó una discusión entre ambos".

Una persona que se encontraba en la cola le recriminó su actitud, lo que provocó que el hombre, se encarase con ella, llegando a empujarse.

Los agentes localizaron a las dos personas a pocos metros y les pidieron que se identificaran. El ahora detenido, en un primer momento, se negó a hacerlo diciendo "te enseño mi documento con mi abogado delante". La mujer sí mostró su documento, pero no así el hombre, que seguía manifestando: "no me vais a denunciar".

Finalmente el hombre mostró un documento en su teléfono móvil y cuando se apartó la mascarilla, comenzó a toser a los agentes a pocos centímetros de la cara diciendo, "tengo el coronavirus", por lo que los agentes lo detuvieron como presunto autor de los delitos de atentado y resistencia.

Posteriormente se le trasladó a un centro de salud para valorar si pudiera estarlo, aunque carecía de síntomas.

El detenido, sin antecedentes policiales, fue puesto en libertad no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuese requerido.