Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a tres menores y a un joven, de 14, 16, 17 y 18 años, respectivamente, como presuntos autores de un robo violento cometido hacia un grupo de jóvenes, en el que uno de los arrestados llegó a apuñalar a un varón con un machete de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, sobre las 20.30 horas, cuando agentes de Policía Nacional fueron comisionados por la Sala Cimacc-091 para que acudiesen a una calle del distrito valenciano de Patraix, donde un hombre habría sido apuñalado, tal como ha informado Jefatura en un comunicado.

Una vez en el lugar, los agentes fueron requeridos por un grupo de personas y observaron a un joven sentado que taponaba con una camiseta una herida sangrante en el costado. Estos averiguaron que momentos antes la víctima y cinco amigos se encontraban en un parque próximo cuando, en un momento dado, se les acercó un numeroso grupo de jóvenes.

Uno de los miembros de dicho grupo, que ocultaba su rostro con un pasamontañas, les exigió que les entregasen todo lo que tuvieran. Ante la negativa de la víctima, que en ese momento se encontraba sentada en un banco del parque, el agresor sacó de forma sorpresiva un machete de grandes dimensiones, que intentó clavarle en el cuello. La víctima pudo apartarse, si bien finalmente resultó herida en el costado, logrando huir del lugar junto a sus amigos. Asimismo, los agresores sustrajeron al grupo de jóvenes sus pertenencias, como tres patinetes y varias prendas de ropa de marca.

La víctima fue atendida en el lugar por un indicativo sanitario y fue trasladada a un centro hospitalario, ya que presentaba una herida de 20 centímetros que le afectó a parte del músculo de la nalga y por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

INGRESO EN UN CENTRO DE MENORES

Agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia se hicieron cargo de la investigación. Las pesquisas permitieron identificar, localizar y detener el pasado 17 de noviembre a un menor de 16 años como presunto autor material del apuñalamiento, al que se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia. Tras pasar a disposición de Fiscalía de Menores, se decretó su ingreso en un centro de menores.

Las indagaciones de los investigadores han permitido arrestar en la mañana del pasado viernes a otros tres responsables de estos hechos. Se trata de un joven de 18 años y dos menores, de 14 y 17, a los que se les imputa un delito de robo con violencia. El mayor de edad ha pasado a disposición judicial, mientras que uno de los menores ya se encontraba ingresado en un centro y el otro ha quedado en libertad.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones por estos hechos.