La Diputació de València suspende el cobro del recibo del agua a usuarios de municipios afectados por la dana

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha suspendido el cobro del recibo del agua a los usuarios de los municipios afectados por la dana, "hasta que se normalice la situación y el servicio esté plenamente restablecido".

La vicepresidenta primera y responsable de Egevasa, Natàlia Enguix, ha explicado que esta es una de las medidas que se han acordado, "junto a otras iniciativas encaminadas a los ayuntamientos, con la intención de facilitar la gestión de la catástrofe en las zonas más dañadas", según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

"Nuestra intención es que se cuantifique el tiempo que el servicio ha estado interrumpido para descontar a los usuarios el coste de algo que no deberían pagar, ya que durante un tiempo determinado, más o menos prolongado según municipios, no han podido disponer del servicio con normalidad", ha recalcado Enguix.

No obstante, ha precisado que "la decisión de descontar el servicio no prestado depende de otras administraciones", con las que ha afirmado que están en contacto, pero ha recalcado que no podrán confirmarlo "hasta que no se alcance un acuerdo".

Egevasa, empresa de aguas dependiente de la Diputació, sigue trabajando en el restablecimiento del servicio en las zonas afectadas, "garantizando el suministro como bien de primera necesidad".

En este sentido, la corporación provincial ha destinado una partida de nueve millones para actuaciones de urgencia en los municipios con infraestructuras hídricas dañadas. Los trabajos más recientes se han llevado a cabo en Sot de Chera, con una tubería de tres kilómetros a través del río para devolver el suministro; y en Villar del Arzobispo, donde se ha equipado y puesto en funcionamiento el pozo antiguo hasta que pueda repararse el canal.

La Diputació ha resaltado que trabaja "desde el primer minuto de la catástrofe" en el restablecimiento de servicios básicos, como el de agua potable y en la reconstrucción de infraestructuras "imprescindibles" para las comunicaciones y el acceso a los municipios afectados, como son carreteras y puentes.

"Esta es la institución más próxima a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y no solo estamos ayudando desde las áreas en las que tenemos competencias directas, sino en todo aquello que podemos resolver o ayudar a resolver tras escuchar a diario a los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas", ha recalcado.

En carreteras, el área que dirige Reme Mazzolari, la institución provincial ha destinado alrededor de 30 millones de euros para poner en servicio las vías afectadas de la red provincial y reconstruir 26 puentes que constituyen accesos directos a núcleos de población.

En materia de agua, Egevasa trabaja igualmente en la reparación de 75 depuradoras dañadas, en este caso junto a la EPSAR, y se encarga de realizar las analíticas para comprobar la calidad del agua, que debe certificar en última instancia Salud Pública, ha detallado.