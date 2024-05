La Diputación de Alicante moviliza más de 62 millones en fondos extraordinarios con destino a los ayuntamientos

ALICANTE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este viernes por unanimidad una modificación de crédito para movilizar más de 62 millones de euros de fondos extraordinarios de los que se beneficiarán los 141 municipios y tres entidades locales menores de la provincia. Esta partida, dotada en su mayoría con remanentes, permitirá activar el Plan +Cerca 2024, el programa de bono consumo y las ayudas sociales, además de reforzar otras líneas de subvenciones.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha destacado que con estas nuevas líneas de ayudas para ayuntamientos "se refuerza la apuesta por el municipalismo", al tiempo que ha puesto en valor "la autonomía y libertad" que estos programas otorgan a las corporaciones locales para decidir el destino de los fondos.

Tras la modificación presupuestaria necesaria, la corporación ha aprobado con el apoyo de todos los grupos el Plan +Cerca, dotado en este ejercicio con 32,5 millones de euros que se inyectarán directamente en los municipios para financiar gasto corriente, es decir, el mantenimiento y funcionamiento de instalaciones municipales como parques y jardines, consultorios médicos, centros docentes o instalaciones deportivas.

Por un lado, se han consignado 29,3 millones de euros para todos los ayuntamientos, priorizando en el reparto a los más pequeños. Por otro, se ha habilitado una partida de 3,2 millones de euros para las localidades que no se beneficiaron de este plan en 2023, detalla la corporación provincial en un comunicado.

"El Plan + Cerca es una herramienta para, de verdad, hacer política municipal desde la Diputación con todos y cada uno de los ayuntamientos y otorgando a los alcaldes y alcaldesas y a las corporaciones locales la responsabilidad y la autonomía para que ese dinero llegue realmente a las necesidades que ellos creen, sin imposiciones. Ese tiempo ya pasó", ha destacado el presidente de la institución provincial.

En este sentido, ha defendido el Plan +Cerca 2024 frente a otros programas como el Fondo de Cooperación Municipal. "He hablado con alcaldes y alcaldesas y todos se han felicitado de que esta Diputación defendiera la libertad y la autonomía y no nos sujetáramos a esas pírricas cantidades del Fondo de Cooperación Municipal, con el que algunos partidos pretendían interferir en la autonomía de la Diputación y que no recogía, en ningún caso, las necesidades de los pueblos de esta provincia", ha apuntado Toñi Pérez.

Asimismo, ha insistido en que "hacen falta proyectos serios como el Plan +Cerca y dejarnos de guerras intestinas y programas con cantidades absolutamente pírricas para los ayuntamientos, a los que se les pide, además, que levanten la bandera por la imposición y no por la libertad y la autonomía municipal que es lo que hace la Diputación con este +Cerca".

Por su parte, y ante las críticas del Grupo Socialista por el descenso del importe total del Plan +Cerca con respecto al anterior ejercicio, la vicepresidenta segunda y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez, ha defendido que este proyecto "es fruto del consenso técnico y político" y ha explicado que la reactivación de las reglas fiscales "y con el fin de no perjudicar a los ayuntamientos, nos ha llevado a dedicar el contenido íntegro de estas ayudas a gasto corriente para que puedan estar ejecutadas y justificadas en esta anualidad". "Es por ello que este año no se contempla la financiación de infraestructuras" ha añadido.

Ha argumentado que el hecho de que no se haya aprobado el Presupuesto General del Estado por parte del Gobierno central condiciona también negativamente a los ayuntamientos y ha defendido que el reparto prioriza a las poblaciones más pequeñas "a diferencia del Fondo de Cooperación Municipal", poniendo como ejemplo que L'Alfàs del Pi recibe 235.518 del Plan +Cerca 2024 -más 371.336 por lo no percibido en 2023- frente a los 177.592 euros del Fondo de Cooperación en 2023 o Jacarilla, que obtiene 151.080 euros del Plan +Cerca frente a los 43.999 del Fondo de Cooperación en el pasado ejercicio.

Desde el Grupo Socialista --que ha votado a favor-- se ha criticado el recorte del plan en quince millones de euros y se ha presentado una enmienda, que ha sido rechazada, en la que solicitaba que se excluyera a los municipios de más de 5.000 habitantes del criterio de despoblación, ya que, según el diputado socialista, José Ramiro, con el baremo recogido en las bases se benefician por este concepto poblaciones más grandes como Torrevieja, Orihuela, Benidorm, L'Alfàs del Pi o Calp.

BONO CONSUMO

El pleno extraordinario también ha validado una nueva edición de bono consumo con 20 millones de euros "con el objetivo de seguir ayudando a las economías locales y a los consumidores".

Las subvenciones, distribuidas entre los 141 ayuntamientos y 3 entidades locales menores en función de la población, se tramitarán a través de los ayuntamientos que serán los que determinarán cuándo y en qué condiciones desarrollan la campaña, así como incrementar la cuantía con fondos propios si así lo consideran.

Marina Sáez, por el equipo de gobierno, ha señalado que el bono consumo "ha demostrado ser una herramienta que ha funcionado muy bien dinamizando el comercio local y ayudando a los ciudadanos en sus compras".

El Grupo Socialista también ha presentado una moción en este caso, igualmente rechazada, pidiendo que los ayuntamientos pudieran incluir en la justificación los gastos de gestión, algo que el diputado del Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha explicado que "técnicamente no se puede hacer". Asimismo, los socialistas han pedido una redistribución de las ayudas para que los pequeños municipios percibieran más importe del bono consumo. Ante esta propuesta, Pastor no la ha admitido, argumentando que en anteriores ediciones los municipios de menor población "no pudieron gastarse toda la aportación, ya que en muchos casos tienen pocos comercios".

OTRAS AYUDAS

La modificación de crédito aprobada permitirá también movilizar otros seis millones de euros para la concesión de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales por situaciones extraordinarias con el fin de paliar las dificultades económicas de las familias y colectivos más vulnerables y sufragar gastos derivados de la acogida a refugiados ucranianos.

Finalmente, los remanentes se destinarán también a incrementar otras líneas de ayudas a municipios como las que impulsa el área de Desarrollo Económico, que suben en 350.000 euros -promoción, fomento de la agricultura- ferias y eventos comerciales, huertos urbanos-, o las destinadas a entidades sin fin de lucro para el mantenimiento de servicios estables que se incrementan en 175.000 euros. El departamento de Igualdad y Juventud contara a su vez con 455.000 euros adicionales para la concesión de ayudas a ayuntamientos y asociaciones. También se suplementa la aportación al ADDA para la organización de eventos musicales y las ayudas a actividades directas de promoción cultural, entre otras.