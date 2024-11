La Diputación trabaja en sacar el barro de 22 garajes de la 'zona cero' al mismo tiempo y quiere llegar a los 30

Mompó comprende que los vecinos afectados "tienen derecho a quejarse" y a estar "enfadados" ya que llevan un mes sacando lodo

El presidentde de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha explicado este viernes que la institución está trabajando, a través de equipos contratados mediante contratos de emergencia, para sacar el lodo de 22 garajes al mismo tiempo de poblaciones de la 'zona cero' de la dana y que aspira a llegar a los 30.

La limpieza de estos subterráneos es una de las principales preocupaciones que le transmiten los alcaldes de los municipios afectados, con quienes mantiene una comunicación diaria desde que comenzó la crisis y en una evolución en la que se ha pasado de hablar de abastecimiento de agua, luz, comida, ropa o conexiones que no llegaban, a la problemática de los vehículos, los seguros, y sobre todo, la retirada de barro de los garajes.

El presidente de la Diputació, cuando se cumple un mes de la dana, asegura que el jefe del Consell, Carlos Mazón, no debe dimitir. "¿Por qué debe dimitir? ¿porque llegó dos horas tarde a esa reunión? Se deberían estipular las razones por las que debe dimitir un presidente", ha agregado y cree que "nadie tiene culpa de lo que ha pasado".

Así, se ha preguntado también dónde estaba ese día el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Culpables se pueden buscar y yo no tengo miedo a decirlo, evidentemente, que se han hecho cosas mal", ha admitido, pero ha añadido que ese día no tenían la información de la que disponen hoy, según ha señalado en una entrevista a À Punt recogida por Europa Press.

Por eso, se ha mostrado "sorprendido" con la "falta de información" y "ahí está la dificultad". No obstante, ha señalado que, si a partir de ahora, Mazón "no es capaz de liderar a esta comunidad, de liderar a esta provincia, de ser lo efectivo y lo eficiente que la ciudadanía espera que sea, es cuando sí que tendrá dimitir o no presentarse a la reelección o él sabrá también lo que deba hacer".

El presidente de la Diputació es alcalde de Gavarda (Valencia), un pueblo en su día afectado por la pantanada de Tous y eso asegura que le permite pensar con "una ventaja" porque esa experiencia, que ocurrió cuando tenía un año, marca "a fuego" y hace que se movilice toda la localidad siempre que hay lluvias o amenaza de gota fría.

El día 29 fueron a comprobar cómo estaban los barrancos, el término municipal y hacer tareas de reconocimiento y posteriormente, se disponían a desplazarse hasta Utiel, a donde ya no llegaron, porque las carreteras estaba cortadas en la zona de l'Alcúdia, donde un camión quedó atrapado por el agua y cuyo conductor no estaba y finalmente se convirtió en la primera víctima mortal de la riada.

En ese momento, se estaban haciendo trabajos de rescate, pero ha insistido en que no sospechaban lo que iba a llegar después. "En ese momento no nos pasaba por la cabeza", ha dicho, y ha explicado que el día de antes se había acordado, con el protocolo interno de la institución, que los trabajadores de la Diputación no fueran presencialmente a trabajar como una medida preventiva que se ha visto que funciona.

"Pero eso no es tan sencillo como alertar a toda una comunidad" o decretar una alerta, ha querido subrayar. Y, sobre la alerta a la población, ha afirmado que no se puede entender cómo en estos momentos puede haber satélites sobrevolando las cabezas pero no prever "lo que ya venía por el barranco del Poyo". "Eso no lo entiende nadie, es la realidad". No obstante, Mompó piensa que "no lo vieron" pero no que nadie "ocultara, sabiendo lo que iba a pasar, lo que venía".

El presidente de la corporación ha admitido que los vecinos afectados "tienen derecho a quejarse" y a estar "enfadados" ya que llevan un mes sacando lodo, por lo que ha sostenido que los cargos políticos lo que deben hacer es "intentar, primero, entenderles, y después, no echar más barro" porque "lo que hacemos es estar crispándolos y esa crispación lo que hace es que las personas estén nerviosas".

En cuanto a la situación en los garajes, donde la Diputación está actuando para sacar el lodo en varios municipios de la 'zona cero', a través de un contrato de emergencia y dentro de una competencia impropia de la institución, ha advertido que se trata de una tarea que llevará su tiempo, pero no será rápida ni ya. "Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", ha dicho.

Mompó ha subrayado que ese barro hay que sacarlo del interior pero "no va a caer un edificio porque lleva un mes el agua en el garaje". A día de hoy, las empresas contratadas por la Diputació trabajan en 22 garajes al mismo tiempo aunque ha recalcado que el problema es que cada uno "es un mundo" y no se puede decir "que se tardará un día, un mes o tres horas, porque en función del área, de los metros cúbicos de barro, de agua, de si están rotas las tuberías, si hay problemas en la estructura y por tanto no se puede entrar..., son problemas diversos".

En todo caso, ha apuntado que están intentando incrementar esa cifra de 22 y alcanzar los 30 al mismo tiempo y ha apuntado que el número real de garajes señalados para intervenir inicialmente, hasta 661, tampoco ya es real, porque, por ejemplo, la propia alcaldesa de València, María José Catalá, también ha pedido ayuda en la pedanía de La Torre. Por tanto, la cifra estará por alrededor de los 700 u 800 "y eso va a incrementarse mucho más".

Y ha apuntado que esto no es competencia de la institución que preside pero "estamos en emergencia y en una situación "tan extrema como estamos, no hay que mirar la competencia" --"todos son impuestos de los ciudadanos", ha dicho-- y solucionar el problema, aunque se debe cumplir la ley y todos los trámites administrativos para poder hacerlo.

Que se decretara la emergencia sanitaria es lo que ha permitido a la Diputació el acceso a los garajes, a los 661 que se han señalado por la autoridad competente como en emergencia sanitaria y que son los primeros porque son los urgentes. "Acabaremos limpiando, si no todos, prácticamente todos", ha afirmado, y ve bien que los vecinos que han afrontado este gasto con sus propios medios "también tengan su compensación económica, mediante subvenciones o modificaciones fiscales".

Asimismo, ha indicado que primero había que actuar en los colectores generales, los puntos más bajos, para desobturar, y desbloquear las calles. "Hay que entender que estamos llevando todo eso al mismo tiempo", ha manifestado y ha afirmado que están en conversaciones con otras provincias y países como Marruecos para poder tener camiones extractores. "Estamos todo lo más rápido que podemos", ha defendido.

Y preguntado por las manifestaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hacia unos vecinos que limpiaban un garaje en la zona cero, ha afeado el "tono y las formas" y ha instado a preguntarle a ella quién ha dado la orden de que el Ejército no esté realizando estas tareas. "Ella es la que puede dar una orden a la UME. El presidente de la Diputación ni puede ordenar que se pongan a trabajar ni que se retire la UME" y ha asegurado que no hay ninguna orden al respecto del Cecopi.