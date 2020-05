División de Botànic y oposición ante una iniciativa sobre la "correcta cuantificación" de fallecidos

Cs alude a la "distorsión" en los datos oficiales y a los "muertos olvidados" y el PSPV niega voluntad de ocultación de fallecidos

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia de Les Corts ha rechazado, con los votos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), una proposición no de ley planteada por Ciudadanos, que sí ha sido apoyada por el PP y Vox, sobre "la garantía del correcto funcionamiento de los registros civiles de la Comunitat y la correcta cuantificación de las víctimas mortales causadas por la pandemia" del coronavirus.

En concreto, la iniciativa pedía instar al Gobierno central a que se encargue a los institutos de medicina legal de la Comunitat y a la totalidad de médicos forenses la colaboración necesaria con los registros civiles para que "pueda quedar constatada la causa inicial fundamental de la defunción en el caso de aquellas ya inscritas desde el 1 de marzo en que aparezcan sospechas o factores racionales de probabilidad" de Covid-19.

También reclamaba que el Gobierno solicitara al CGPJ que se dirija a los jueces encargados de los registros civiles valencianos para que de ahora en adelante "se vele por que se haga una identificación, cuanto más precisa mejor, de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en que aparecen procesos patológicos o causas intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus".

Además, pedía que desde la Conselleria de Justicia se implementaran las medidas complementarias necesarias para agilizar los trámites necesarios para inhumar los muertos durante la pandemia y dotar a los registros del personal de refuerzo necesario; y que se pusieran en marcha las medidas de prevención de riesgos laborales necesarias en todas las oficinas del registro civil.

El diputado de Cs Vicente Fernández ha explicado que los datos del Instituto de Salud Carlos III estiman un "exceso de mortalidad" en la Comunitat Valenciana del 22 de marzo al 6 de mayo de 1.514 personas, lo que supone "una distorsión" con los datos oficiales de fallecidos por Covid, que son "los muertos olvidados en esta pandemia, los olvidados por la verdad oficial".

Ha subrayado que jueces de los registros civiles ya han mostrado su "sospecha" en este sentido, y ha remarcado que "con silencio no hay respeto a los muertos" y "no se puede ocultar la magnitud de la tragedia".

El 'popular' José Císcar ha mostrado su apoyo a la iniciativa, dado que "una de las mayores desdichas de esta pandemia es no poder conocer la cifra real de víctimas" y "muchas familias no podrán saber a ciencia cierta si la muerte fue debida al Covid o a otra causa, con todo lo que ello conlleva", ya que "no podrán ejercitar acciones legales en defensa de sus legítimos derechos porque no van a poder acreditar una relación de causalidad".

"Las muertes son muy superiores a los años precedentes y, a excepción del Covid, no ha habido, afortunadamente, ninguna circunstancia excepcional", ha subrayado, como accidentes o catástrofes naturales, por lo que "no cabe duda que es por el Covid".

Según ha aseverado, no le cabe duda que al final se sabrán esos datos de los registros civiles y se podrán comparar con años anteriores, para saber con mayor aproximación "la magnitud de la tragedia". Ha indicado que "no sería difícil una mayor diligencia del Gobierno para que los ciudadanos pudieran saber la verdad, pero para eso es necesaria una sensibilidad que no se está teniendo".

José María Llanos (Vox) ha subrayado que el respeto a las víctimas "es la verdad, no la ocultación y el secreto", y "las cosas no están funcionando en relación al cálculo de los fallecidos con sospecha" de coronavirus, algo que ponen de manifiesto los propios jueces de los registros civiles, ha subrayado.

"No hay luz y taquígrafos respecto a lo que está ocurriendo", ha insistido, por lo que ve "imprescindible" el apoyo a la propuesta de Cs.

Por su parte, la socialista Rosa Peris ha pedido que no se confunda al hablar de los datos de fallecimientos, porque el Ministerio de Sanidad ofrece el de defunciones confirmadas con PCR como exige la OMS, mientras el registro civil da fe pública del fallecimiento: "Estamos hablando de informaciones distintas, elaboradas con metodología distinta y que sirven a objetivos distintos".

"DEJEN DE REPARTIR SOMBRAS"

A su juicio, "faltan a la verdad y al rigor quienes intentan confundir" y cuestionan la credibilidad de los datos, ya que "todos los gobiernos están ofreciendo la información de que disponen, nadie quiere ocultar nada, dejen de repartir sombras".

También ha subrayado que en la Comunitat Valenciana se está informando de fallecidos sin PCR pero con vínculo epidemiológico y que el Ministerio de Justicia ha dictado una decena de resoluciones respecto a los registros civiles, como una instrucción de remisión de datos que permita a las autoridades sanitarias poner el foco en los lugares donde el índice de mortalidad ha aumentado: "Se está haciendo todo el esfuerzo posible para que podamos conocer hasta el último detalle de lo que está pasando".

A su juicio, esta iniciativa de Cs es "innecesaria, extemporánea y ayuda a contribuir a quienes están aprovechando la campaña" para "desvirtuar" al Gobierno y "lanzar el mantra de la ocultación de datos".

Nathalie Torres (Compromís) también ha calificado de "extemporánea" la propuesta, detallando las medidas implementadas desde el Ministerio de Justicia al respecto con el mismo fin que se plantea en la iniciativa.

Además, ha considerado que es "poco coherente" con que Cs se abstuviera en la última comisión hace tres meses ante una propuesta para preservar los registros civiles en los juzgados de paz.

"LA VERDAD NO PUEDE BASARSE EN UNA SOSPECHA"

La diputada de Unides Podem Estefania Blanes ha preguntado a Cs si lo que pretende es que "una probabilidad se convierta en afirmación" y ha instado a no utilizar públicamente las cifras "para lanzar las víctimas a la cara como hacen algunos partidos".

"La verdad no puede basarse en una sospecha, si no se hicieron pruebas en su momento, desgraciadamente por falta de disponibilidad de PCR, ahora mismo no se pueden transformar esas sospechas en una realidad fundada; transparencia siempre, pero con rigor", ha agregado.

El diputado de Cs ha replicado que quienes están "desacreditando las instituciones" son "aquellos que contribuyen a la ocultación" y que no plantean que a todos los fallecidos se les reconozca como víctimas del coronavirus, pero sí aquellos casos en sospecha sin otras circunstancias añadidas.

A su juicio, el PSPV pierde su "humanidad" con su voto en contra y ya no representa al "socialismo humanista". "A los demás los doy como causa perdida", ha dicho en referencia a Compromís y Unides Podem.

Rosa Peris le ha respondido que no hay "ninguna voluntad de ocultación" y "suficientemente dura es esta pandemia con los datos que tenemos". También ha precisado que su 'no' no significa estar en contra de lo que plantea, sino que se debe a que "lo que está pidiendo se está realizando".