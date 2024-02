Dj's de la Ruta darán el pistoletazo a las Fallas en Sonido de Valencia en las Artes y las Ciencias

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Sonido de Valencia - Remember de Les Arts volverá en unas semanas a la Ciudad de Las Artes y las Ciencias para dar el pistoletazo de salida a las Fallas 2024 con el auténtico sonido 'remember' de algunos de los dj's más emblemáticos de la Ruta del Bakalao.

Sonido de Valencia se celebrará en una zona al aire libre pero cubierta de las Artes y las Ciencias, con apertura e inicio desde las 16 horas del próximo sábado 2 de marzo.

Algunos de los dj's asistentes son Alcapone (Heaven), Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco Monsell (Distrito), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno (Espiral), Jesús Brisa (ex Espiral), Jose Conca (Chocolate), Kike Kaen (N.O.D), Luis Bonias (ex Spook, ex Puzzle), Rodi (The Face), Sergi Val (Remember la Pergola), Vicente Ferrer (Bananas, Sonido de Valencia, Homenaje a la Ruta), Víctor Perez (The Face, Homenaje a la Ruta) o Ximo 3D (Heaven).

La sesión contará con el 'tardeo' de la emblemática sala The Face, "la madre de las fiestas". "En la edición más completa y original podrás pegarte la fiesta, cantar, bailar y disfrutar de la auténtica música de los creadores de ese fenómeno musical junto al mejor ambiente", avanza la Federación de Ocio y Turismo de la Comunitat Valenciana (Fotur CV).

En el festival habrá "iluminación de última generación espectacular", efectos especiales, animación y vestuario de los años 90 y 200, junto a una zona donde adquirir el 'merchandising' oficial. Además, se podrá merendar o cenar dentro del recinto en la zona de 'food trucks'.

Mamás en Acción, ONG dedicada a acompañar a niños enfermos y solos en hospitales, estará presente en Sonido de Valencia con un expositor. La venta de estos artículos contribuirá directamente a su causa, "brindando amor y apoyo a los pequeños que más lo necesitan".

Ya está disponible la venta anticipada de entradas para el festival, con un precio económico durante un tiempo limitado. Se recomienda a los asistentes utilizar la amplia red de transporte público de la ciudad para acudir al evento o ir en bici.

Sonido de Valencia está organizado por Fotur CV y Prodj CV con la colaboración de Turisme CV, Ayuntamiento de València, L'Exquisit Mediterrani, Fundación SGAE, VLC Turisme, València Turisme, Consumo Moderado y 2000 Fest.