Docentes, alumnos y sindicatos critican la "degradación" de las EOI y avanzan protestas si Educación "no entra en razón"

Docentes, alumnado y representantes sindicales han participado este miércoles en diversas concentraciones convocadas para expresar el rechazo a los "recortes" y la "degradación" de la oferta de las escuelas oficiales de idiomas (EOI) de la Comunitat, al tiempo que avanzan que llevarán a cabo nuevas movilizaciones si la Conselleria de Educación "no entra en razón".

Con lemas como 'No a les retallades', 'STOP recortes' o 'Aprender idiomas es una necesidad, no un privilegio' se han desarrollado concentraciones ante la sede de la Conselleria de Educación en València y también en otros puntos, como las escuelas de Castelló de la Plana y Alicante.

Con estas acciones, pretenden denunciar "el recorte a las bravas" realizado por la administración al enviar "directamente" una planificación del curso con "menos grupos", algo que va "en contra de las más mínimas leyes democráticas", ha manifestado a Europa Press Kilian Cuerda, delegado sindical de UGT.

En opinión de este sindicato, detrás de estas decisiones de la Conselleria hay "una clara intención privatizadora y segregadora para intentar expulsar a los alumnos hacia el sistema privado".

En concreto, han criticado "el recorte" en español para extranjeros, que relacionan con "un sesgo de discriminación", y la importante reducción en árabe e euskera que, aunque tengan una demanda menor, deben ser fomentados porque las EOI "son un servicio público, no un negocio", argumentan.

Desde UGT advierten que la planificación prevista se va a traducir, además, en pérdida de empleo, --algo "intolerable", recalcan-- por lo que exigen a la Conselleria de Educación que "rectifique, vuelva a la vía de la razón y de la decencia".

Si no es así y la administración educativa "no entra en razón", "continuarán las movilizaciones y entraremos en la fase de prolongación del conflicto". "Desde UGT no vamos a abandonar a los docentes y el alumnado", ha aseverado.

Desde el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) cifran el impacto en las EOI en un recorte de, "como mínimo, 244 grupos, 8.450 plazas de alumnado y 61 docentes". "Estos ajustes --lamentan-- se suman a los del Plan Edificant de rehabilitación y construcción de centros públicos y auguran una legislatura de recortes en el sistema educativo público".

VÍA JURÍDICA

Para STEPV, la Conselleria "desoye los preceptos y recomendaciones de leyes y normas tanto estatales como autonómicas" y, por esta razón, el sindicato estudia "varias líneas de actuación por la vía jurídica".

Esta organización vuelve a instar al departamento que dirige José Antonio Rovira a "retirar todas las propuestas de recorte y a sentarse con los sindicatos, las direcciones de los centros y el profesorado para reconducir la situación".

En la asamblea que se ha realizado en la concentración de València, a propuesta de STEPV, apuntan, se ha acordado crear una plataforma unitaria con todos los sindicatos para hacer "frente común" y convocar asambleas descentralizadas y otra telemática más global para la Comunitat con representación de todos los centros y de todos los sindicatos para acordar la continuidad de las acciones y movilizaciones.

También ANPE se ha pronunciado sobre la cuestión. Recuerda que tras recabar inicialmente los datos aportados por las distintas escuelas y realizar un análisis de los mismos, solicitó una reunión urgente a la Dirección General de Centros, de quien dependen los estudios de régimen especial, para que se nos den explicaciones sobre las citadas previsiones de grupos.

Asimismo, también se ha pedido una comparativa de esa propuesta lanzada por la administración frente a los datos de matrícula del presente curso de cada uno de los centros, teniendo en cuenta también los datos de lista de espera que se producen en diferentes especialidades. Igualmente, ha reclamado que se faciliten y se hagan públicos los criterios seguidos para realizar dicha previsión para de este modo poder valorar su idoneidad.

A la espera de que se oficialice la convocatoria de dicha reunión, ANPE ha estado presente en las concentraciones que se han llevado en las puertas de la Conselleria de Educación y de la EOI de Alicante para exigir que "se nos proporcione la información solicitada y se lleve a cabo el encuentro con la administración en el cual poder revisar las previsiones y negociar las propuestas".

ANPE subraya que "se mantendrá vigilante y defenderá los derechos y las condiciones laborales de los docentes de las escuelas oficiales de idiomas".

Y desde la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) han criticado "la dinámica de recortes" por parte de la Conselleria de Educación y que ahora se traduce en "el desmantelamiento que se inicia en las EOI".

"La administración ya no recorta de manera encubierta, sino que saca la tijera a todas las luces y ataca a un servicio público que es la única opción para muchas personas con recursos limitados, que necesitan formarse en idiomas para su desarrollo profesional, formativo o, incluso, desarrollo vital", afean.

En el plano político, Compromís ha mostrado su apoyo a estas movilizaciones por boca de su diputada Nathalie Torres, quien ha señalado que "la Conselleria del PP habla de optimizar, reorganizar o reestructucturar cuando en realidad lo que ha anunciado son recortes puros y duros en profesorado y oferta de lenguas".

COMPROMÍS PIDE QUE COMPAREZCA ROVIRA

Compromís ha presentado una pregunta oral en Les Corts para que el conseller de Educación comparezca para "dar explicaciones, se deje de circunloquios vergonzosos y tenga la valentía de decir al profesorado de las EOI que quieren recortar la plantilla y al alumnado que no tendrán una amplia oferta de grupos presenciales de cualquier de las 17 lenguas que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas valencianas".

"La excusa de que hay más plazas que matriculados no cuela y lo está demostrando el alumnado que ya ha empezado a quejarse porque se quiere reducir, por ejemplo, la oferta de euskera o castellano para extranjeros", ha afirmado.

Desde la coalición se ha puesto en valor la acción del anterior Consell del Botànic en este ámbito: "se crearon 9 nuevas EOI a lo largo del País Valenciano, hasta las 26 que hay actualmente; también multitud de secciones nuevas; se aumentó el profesorado y también la oferta de idiomas hasta llegar a 17 (alemán, inglés, árabe, eusquera, francés, griego, italiano, japonés, portugués, rumano, ruso, chino, neerlandés, finés, polaco, valenciano y español para extranjeros); sin olvidar la creación de la EOI Virtual, la primera y única en todo el Estado".