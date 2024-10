Dones de Ciència homenajea a la investigadora valenciana Emilia Matallana con un mural en el IES 5 de Sagunto

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Dones de Ciència ha homenajeado a la investigadora valenciana Emilia Matallana, una de las investigadoras españolas más destacadas en el ámbito de la bioquímica, con un mural en el IES 5 de la localidad valenciana de Sagunto.

Matallana (Sagunto, 1961) es catedrática de la Universitat de València (UV) y ha sido homenajeada por su trayectoria científica con el nuevo mural en su ciudad natal en el marco del proyecto Dones de Ciència, de la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de València, a través de Valencia Innovation Capital, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

El mural es obra de la artista Alba Moncho 'Abymoncho' y en él destaca el retrato central de Emilia Matallana, sobre un fondo formado por células de levadura del vino --su campo de investigación-- y diferentes utensilios del laboratorio, como tubos para PCR, matraces y un agitador de tubos rotulado con la palabra yeast (levadura en inglés). Todo ello con una paleta cromática en la que predomina el color vino, que adquiere una gran carga simbólica.

Alba Moncho ha resaltado que participar en este proyecto "ha supuesto una gran ilusión". "Descubrí 'Dones de Ciència' como estudiante en las clases de pintura mural de la Facultad de Bellas Artes y poder formar parte de él ahora, junto a tantas otras mujeres a las que admiro, es algo muy especial. Además, haber tenido la oportunidad de conocer y hablar con Emilia, que es una persona maravillosa, hace que este sea un mural inolvidable para mí", ha enfatizado.

Matallana ha destacado la sorpresa que le ha causado este homenaje y el "enorme agradecimiento" hacia el proyecto Dones de Ciència por su labor de visibilización de mujeres científicas y artistas, así como al centro educativo que acoge el mural.

"No podía imaginar un reconocimiento tan bonito, tras muchos años de dedicación a la divulgación científica, en los que he visitado multitud de centros de secundaria y bachillerato, formar parte ahora de la vida de este nuevo centro, ubicado en mi pueblo, en el barrio de mi infancia y por el que paso todos los días... no puede haber mejor regalo", ha subrayado.

También ha destacado la "gran experiencia" de explicar sus intereses cientificos a una artista y la "excelente conexión" con Alba Moncho. "Ha plasmado de forma inmejorable mi pasión, siempre será mi artista", ha resaltado.

"PRODUCEN EL CAMBIO DE PERSPECTIVA"

Por su parte, Irene Fernández, directora del IES 5 de Sagunto, ha señalado que desde que le presentaron la propuesta para que el centro al que representa formara parte del proyecto, la comunidad educativa está volcada en participar de manera activa.

"Proyectos como este, que visibilizan a grandes referentes, son los que germinan y producen el cambio de perspectiva tan necesario en la sociedad actual. Somos afortunados por tener la oportunidad de acercar a nuestro alumnado a la ciencia y el arte de manera tan directa", ha expresado Fernández.

El acto ha contado con la participación del vicerrector de la UPV, José Francisco Monserrat, acompañado del alcalde de Sagunto, Darío Moreno; el concejal de Educación, Raúl Palmero; y María Jesús García, secretaría académica de la Facultat de Ciencias Biológicas de la Universitat de València, donde Emilia Matallana ha desarrollado su carrera profesional, tanto docente como investigadora.

Con el mural inaugurado este martes, son ya 39 los que llenan de arte, ciencia y tecnología en fememino colegios e institutos como el IES 5 de Sagunto, gracias a un proyecto que está contribuyendo a visibilizar a mujeres de referencia en sus respectivos campos, como Emilia Matallana y Alba Moncho.

El proyecto Dones de Ciència, impulsado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y Valencia Innovation Capital- Ayuntamiento de València, cuenta con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.