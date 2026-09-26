Dos mujeres heridas por contusiones en un accidente de tráfico en Elda

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas por contusiones tras verse involucradas en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la localidad alicantina de Elda, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB, cuyos equipos médicos han asistido a dos mujeres que han sido trasladadas al Hospital General de Elda por contusiones.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han colaborado en la retirada de los vehículos implicados en el accidente para despejar la calzada para el paso de la ambulancia, y recuperar lo antes posible el tráfico.