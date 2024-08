Dueños e inquilinos del edificio incendiado en Campanar afrontan el futuro con esperanza seis meses después

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Propietarios e inquilinos del edificio arrasado por el fuego el pasado 22 de febrero en el barrio de Campanar, en la ciudad de València, han señalado este jueves, cuando se cumple medio año de este incendio, que tras seis meses "muy complicados" afrontan el futuro con esperanza y fuerzas para poder seguir rehaciendo sus vidas.

El incendio se declaró alrededor de las 17.00 horas del 22 de febrero en uno de los edificios de la calle Rafael Alberi, número 2, de València y con gran rapidez se propagó a un segundo bloque. En total, murieron diez personas, quedaron calcinados 138 pisos y sin vivienda centenares de personas.

Algunos de ellos, en su mayoría inquilinos, residen aún en el inmueble propiedad del Ayuntamiento de València que esta administración ofreció a los afectados por el fuego como residencia, inicialmente por un periodo de tres meses que después se amplió a otros tres. A principios de esta semana eran 41 las familias que todavía estaban viviendo en los pisos municipales, según datos del consistorio.

El plazo de seis meses dado por esta institución para residir en estas casas concluye el próximo lunes, 26 de agosto. El Ayuntamiento de València ha recordado que el objetivo de esos pisos del barrio de Safranar, en el distrito de Patraix, es que sean adjudicados para alquiler asequible y ha apuntado que alguno de ellos ya ha sido entregado con ese fin durante este mes de agosto.

La administración local ha señalado que se ha vuelto a hablar con los realojados de Campanar y que todos conocen la fecha tope dada para residir en Safranar. Los seis meses de plazo se cumplen cuando también finaliza el periodo para solicitar ayudas de la Generalitat al alquiler, una circunstancia que estos vecinos tienen en cuenta dado que no pueden pedir estas subvenciones si viven en los pisos municipales y no disponen de un arrendamiento en otro punto.

Desde la Asociación de Propietarios del Edificio de Campanar (Aproicam), uno de sus miembros, Pepe Mas, ha indicado a Europa Press que aunque el tiempo pasado a partir del incendio ha sido "muy complicado" en general dividiría este periodo "en dos etapas", entre los primeros tres meses tras el suceso y los tres siguientes.

Respecto a la primera parte ha señalado que aunque ha sido "un montaña rusa" porque "estás o bien o decaído y con miedos", en ella "uno no llega a ser consciente" de lo acontecido dado que se ha estado "sumergido en burocracia", preparando papeles y haciendo trámites para retomar el día a día. "Todo ese proceso nos ha quitado preocupación" porque les ha hecho tener "la mente ocupada", ha explicado.

Sin embargo, Mas ha aseverado que los tres últimos meses han sido "peores" y que ese ha sido un periodo en el que se ha necesitado "más ayuda psicológica" porque "hay gente que se está dando cuenta" de los ocurrido. "Ves que estás en un piso que no es tu casa, en el que no están tus cosas, tus recuerdos", ha dicho aunque ha destacado que esa circunstancia ha ayudado y ha enseñado a "vivir con lo que hay". "Llegas a vivir con poco", ha remarcado.

"De todo se saca algo positivo aunque también haya algo negativo", ha añadido Pepe Mas, que ha mostrado agradecimiento hacia el Ayuntamiento de València y la Generalitat por la ayuda ofrecida a los afectados por el fuego.

Por otro lado, ha asegurado que los propietarios del edificio de Campanar afrontan la etapa que ahora arranca viendo "el lado positivo y una pequeña luz al final del túnel". El representante de Aproicam ha aludido así a la rehabilitación del inmueble y ha afirmado que es "factible" aunque ha descartado dar "plazos concretos" para que sea una realidad.

"NO SE HA INICIADO EL DESESCOMBRO"

Mas ha comentado, asimismo, que "no es cierto" que se esté procediendo al desescombro del inmueble incendiado. "No se ha iniciado el desescombro", ha remarcado. A su vez, ha explicado que lo que se ha pedido es que la tienda y el concesionario de coches que había en sus bajos saquen el material que tienen en sus locales para que cuando se proceda al desescombro ya no estén allí. Ha agregado que se espera que se haga en septiembre, pero no se sabe si será así seguro.

Preguntado por los propietarios que aún puedan estar residiendo en la finca municipal de Safranar, ha señalado que "hay muy pocos" y son algún dueño "en situación de vulnerabilidad, con edades avanzadas o circunstancias complicadas". Ha asegurado que se está procurando ayudar a esos casos individuales para encontrar casa y ha apuntado también que no se descarta hablar con el Ayuntamiento "para ver si es posible que se queden --en Safranar-- hasta la rehabilitación".

Pepe Mas ha defendido también que "la moratoria de hipotecas y las ayudas al alquiler lleguen hasta la rehabilitación del edificio" incendiado. "Sería estupendo que fuera así", ha considerado.

"TEMPORAL Y DE PASO"

Por otra parte, desde la Asociación de Residentes Damnificados por el Incendio de Campanar (Ardic), que agrupa mayoritariamente a inquilinos del edificio quemado y a algún propietario, su secretario, Miguel Rodríguez, ha asegurado que "poco a poco se va abandonando el edificio de Safranar en los plazos que dio el Ayuntamiento" y ha remarcado que esa era una residencia "temporal" y "de paso", además de decir que hay constancia de que el fin de esa finca es el alquiler asequible.

Rodríguez ha calificado, en declaraciones a Europa Press, de "difícil" y "muy complicado" el tiempo pasado desde el incendio, por lo sucedido y para encontrar un nuevo alquiler. "Perdimos nuestras vidas diarias, nuestras cosas, nuestro hogar, tanto los alquilados como los propietarios. Y es necesario adaptarse a la nueva situación. Hay gente aún con sufrimiento personal", ha lamentado.

Asimismo, ha expresado agradecimiento al consistorio y a todos los que han colaborado para "facilitar las cosas" a los afectados por el fuego y ha afirmado que estos van a "seguir luchando" para "volver a crear un hogar".

El representante de Ardic ha pedido que se permita a quienes vivían en la finca de Campanar acceder "a lo que eran nuestras casas antes de que no sea posible". "Necesitamos cerrar esa etapa", ha apuntado. También ha dicho que están muy pendientes de la causa penal abierta por el incendio, en la que esta entidad está personada, para conocer "qué pasó" y ver qué "responsabilidades hay". En este punto ha recordado a las diez personas fallecidas en el suceso y a sus familias.

PROCESO JUDICIAL

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia dictó en junio un auto en el que ordenaba al juzgado reabrir la causa por el incendio, que había sido sobreseída al descartarse un origen delictivo en el inicio del fuego. De hecho, el 'Informe de inspección técnico policial' realizado por la Policía Científica apuntaba sobre la fuente de ignición que "todo parece indicar que pudiera haber existido una incidencia en la zona trasera del frigorífico".

La sala decidió que debía seguir la tramitación de diligencias previas para agotar todas las vías de investigación "respecto al propio edificio, si contaba con las oportunas licencias, si los materiales empleados para su construcción contribuyeron a la propagación del fuego, cumpliendo o no la normativa exigida en ese momento, así como los administradores de la empresa constructora, mantenimiento, y otros datos de interés para el esclarecimiento de los hechos".

El juez instructor reclamó entonces al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Generalitat los protocolos de extinción relativos a incendios; una copia completa del expediente relativo a la concesión de licencias y permisos del inmueble y la certificación del Registro Mercantil sobre las empresas encargadas de la construcción, el control de la calidad de los materiales empleados y la subcontratista encargada de realizar la fachada, entre otras cuestiones.