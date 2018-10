Economía anuncia la "inminente publicación" del Patsecova y destaca el "apoyo total" del Consell al pequeño comercio

Publicado 03/10/2018 17:29:31 CET

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, ha anunciado que es "inminente" la publicación de la segunda versión del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que saldrá a audiencia pública, "precisamente por el gran número de alegaciones presentadas y las modificaciones que se han introducido en el documento inicial".

Así lo ha manifestado Costa en un comunicado en el que ha lamentado las "acusaciones" de Confecomerç CV, cuyos dirigentes han lamentado este miércoles que el pequeño comercio "no existe" para el Consell, dado que este sector no figura entre las 35 medidas anunciadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para este último año de legislatura, al tiempo que han reclamado la puesta en marcha del Patsecova de modo que establezca una "regulación" para paliar la "saturación comercial" que sufre la Comunitat Valenciana.

A este respecto, el director general de Comercio y Consumo ha sostenido que "este Consell se ha caracterizado por el apoyo total al formato del pequeño comercio".

Asimismo, ha explicado que "el Patsecova está teniendo una tramitación costosa, por el elevado volumen de alegaciones, complejidad técnica, etc., y por la dedicación del personal de la Dirección General de Comercio a otros temas urgentes y muy importantes en las demandas del sector, como el pacto sobre horarios, el texto refundido de la ley, el reglamento, o la propia tramitación de los convenios con Covaco y Cecoval", integradas en Confecomerç CV.

Según Natxo Costa, "el diálogo de la Conselleria con el sector ha sido constante en esta legislatura, y prueba de ello es la reunión que mantuvo este pasado lunes con técnicos de Confecomerç".

Respecto a las alegaciones presentadas por la patronal autonómica del Comercio al Patsecova, el director general ha aclarado que "las alegaciones no se contestan, sino que se incorporan o no en el texto". "Cuando salga en breve se verá si están incorporadas o no. Y en todo caso, en Confecomerç pueden solicitar acceso al expediente, donde se encuentra el informe de las alegaciones, ya que son parte interesada", ha concluido.