Educación actualizará el protocolo para agilizar la cobertura de bajas en los centros por Covid

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación trabaja en la actualización del protocolo con el objetivo de poder agilizar el proceso de cobertura de las bajas que se produzcan entre el personal de los centros escolares relacionadas con la Covid, es decir, tanto de aquellas personas que no puedan asistir a su puesto de trabajo por dar positivo en coronavirus o por estar en cuarentena.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, al ser preguntado por la actual situación de aumento de bajas en personal educativo debido al incremento general de contagios y a la saturación de algunos departamentos de salud.

Cuando a un trabajador se le dice que ha de estar de baja, este lo comunica al centro y, una vez está el papel firmado por el facultativo --lo que no sucede siempre de manera inmediata--, el equipo directivo introduce los datos en el programa Itaca con el nombre del empleado y el del médico, así como su número de colegiado. Es en ese momento cuando la administración puede tramitar la cobertura de la vacante.

Para evitar ese desfase y que los alumnos no se queden sin profesor, Educación está analizando ya con diversos departamentos e instituciones (Sanidad, Seguridad Social, Muface etc.) la posibilidad de que, "aunque no esté físicamente la baja médica, haya un procedimiento para cubrir aquellas provisionales por Covid", es decir. Desde la Conselleria confían en que la aplicación de esta actualización pueda llevarse a cabo "en cuestión de días".

Sobre la expansión de la pandemia, Soler ha constatado que el llamado 'efecto Navidad' también se está dejando notar en los centros, aunque ha recalcado que en un porcentaje inferior al de otros lugares de encuentro social.

"Mientras se sigan incrementando los datos en el conjunto de la sociedad, lo harán también en los centros educativos, pero hay que ver cómo se produce ese aumento y es que afecta a un porcentaje, importante por supuesto, pero pequeño".

En este sentido, ha enfatizado que la incidencia acumulada en la Comunitat el 15 de enero --coincidiendo con los primeros datos de afección que ofreció Educación tras la vuelta de las vacaciones-- era de 760 por 100.000 habitantes, mientras que el día 22 --que se corresponde con la actualización del 25 de enero-- alcanzaba ya 1.245 por 100.000.

ESPACIOS "DE DETECCIÓN"

"No hay riesgo cero en ningún sitio, pero el numero de casos en los centros educativos es inferior al de otros lugares de encuentros social", ha reiterado Soler, que ha agregado que los colegios, además, "no solo no son espacios de expansión del virus, sino de detección".

En este punto, ha aclarado que los 5.777 contagios en alumnos (0,7% del total) y 1.206 en profesores (1,5%) no se han producido dentro de los centros. Ha puesto como ejemplo el caso de un instituto de Secundaria donde hay cinco docentes contagiados, tres de los cuales iban al trabajo juntos en coche, con lo que el riesgo de transmisión era alto independientemente del destino.

En esta misma línea, el secretario autonómico ha precisado que los datos globales del primer cuatrimestre reflejan que el 89% de los casos en estudiantes se habían producido fuera del centro y el 11% dentro.

Respecto a si se pueden tomar nuevas medidas, ha recordado que quienes adoptan las decisiones, si son de carácter general, son la Generalitat el Gobierno de España, y los departamentos de salud cuando se trata de medidas puntuales por confinamientos de grupos, por ejemplo.

En todo caso, ha resaltado las sucesivas reuniones que mantienen los representantes de la Conselleria con integrantes de la comunidad educativa y responsables sanitarios para "ir analizando los datos" del comportamiento de la pandemia.