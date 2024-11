Educación traslada a alcaldes y directores criterios de limpieza y seguridad para volver a las aulas

Los inspectores proponen ampliar la ayuda de comedor, reforzar el transporte o crear aulas provisionales para alumanado afectado

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha remitido información a los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por la DANA y a los directores de centros educativos de estos municipios, donde les traslada los criterios adoptados para que los alumnos puedan volver a las aulas con todas las garantías de seguridad.

La Conselleria de Educación ha enviado las instrucciones a tener en cuenta antes de la llegada de alumnos y docentes. Además, se muestra también el apoyo de Conselleria para facilitar el trabajo a los ayuntamientos en caso de encontrar dificultades en la ejecución de actuaciones consideradas de emergencia.

De este modo, se han trasladado las pautas que se están siguiendo para garantizar un regreso seguro a las aulas. Entre las indicaciones se ha incluido un documento del Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) con los 'Criterios sobre tareas de limpieza en centros de trabajo tras las inundaciones de la DANA' donde se informa de los protocolos que se están siguiendo en las tareas de limpieza y acondicionamiento para garantizar la seguridad y la salud de quienes actúen en esta labor, explica el departamento que dirige José Antonio Rovira en un comunicado.

En este sentido, se han trasladado las instrucciones técnicas que se están tomando para la reapertura de las instalaciones en cuanto a limpieza interior, así como de desinfección, tanto de paredes como de mobiliario y equipamiento. Asimismo, se informa que es necesario revisar la seguridad de la instalación eléctrica, las calderas y del depósito de gasoil del centro por personal autorizado y especialista, entre otros aspectos.

Además, se ha recordado que la Dirección General de Infraestructuras Educativas está disponible para ofrecer asesoramiento y resolver cualquier duda relacionada con estas cuestiones, asegurando el apoyo necesario durante todo el proceso.

Precisamente, las instrucciones sobre condicione de limpieza y seguridad eran demandadas por la asociación de inspectores e inspectoras de educación Adide PV, que ha recopilado "una serie de necesidades y propuestas de mejora derivadas de la comunicación constante" con los centros educativos bajo su supervisión.

En un escrito, el colectivo subraya que los centros han planteado "inquietudes sobre varios aspectos que requieren respuesta e instrucción por parte de la Conselleria para optimizar su funcionamiento y mejorar la calidad educativa".

GESTIONAR LAS FONACIONES

En este escenario, los inspectores exponen un conjunto de propuestas logísticas y técnicas que consideran "fundamentales" para abordar las principales áreas de mejora identificadas. Entre ellas figura la elaboración de instrucciones en los centros sobre como gestionar las donaciones; para dar de baja mobiliario y bienes tecnológicos

En cuanto a las becas de comedor, comentan que en caso de alumnado acogido en otro centro hay que indicar cómo hacer llegar los gastos de la Conselleria, además de ampliar la ayuda a todo el alumnado procedente de las zonas afectadas por la DANA "independientemente de la situación anterior en el centro de origen".

Para el alumnado becado que no puede acudir a ningún centro, abogan por establecer algún sistema para que a la familia le llegue la ayuda y puedan comprar la comida adecuada --en la pandemia se usaron cheques que se cambiaban para comer a determinadas cadenas de supermercados-- o que se encargan los mismos ayuntamientos afectados con las ayudas recibidas de hacer llegar el dinero a las familias que lo necesitan.

También proponen la extensión de la acogida temporal en otros centros sine die, mientras no haya alternativa en su población de origen; priorización en la atención al alumnado de los centros específicos de Educación Especial de las zonas afectadas, mediante la instalación de aulas en otros centros específicos o, incluso en centros ordinarios próximos. En este punto, la entidad afirma que hay fundaciones que están ofreciendo se para acoger alumnado con necesidades educativas especiales.

Desde Adide PV instan, además, a ampliar todos los plazos administrativos para los centros de las zonas afectadas de manera indefinida y dar flexibilidad para aquellos centros que realizan acogida de alumnado de las zonas afectadas.

Para todas las convocatorias que se llevan a cabo desde la fecha de la DANA, habría que establecer un periodo extraordinario indefinido para todos los centros de las zonas afectadas que variará en función de la fecha prevista para la reanudación de las actividades.

ESCUELAS DE CAMPAÑA

Plantean igualmente estudiar la posibilidad de organizar escuelas e institutos de campaña en aquellas zonas en las que resulte imposible utilizar los centros a corto plazo o de crear aulas provisionales otras centros de la zona en qué sea posible.

En el capítulo de transporte escolar, piden garantizar mediante autobuses de empresas públicas el mantenimiento del servicio por parte de las empresas que han podido verse afectadas por la DANA en toda la provincia de Valencia, así como la habilitación de puntos y paradas provisionales, supervisadas por la Policía Local.

En cuanto al personal docente y no docente de los centros afectados, sugieren mantener la condición de falta justificada para los empelados de las zonas afectadas mientras no esté garantizada la posibilidad de desplazamiento en los centros mediante transporte público; incapacidad laboral temporal por motivos psicológicos para el personal que lo requiera; posibilitar la intervención de personal que no pueda acceder al suyo centro en centros diferentes a los de su adscripción; contratar personal interino de refuerzo en los lugares donde sea necesario y colaboraciones docentes entre centros.