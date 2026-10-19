Emergencias eleva a situación 2 el plan de inundaciones en la Marina Alta y la Safor y envía dos avisos ES-Alert

Imagen de lluvias- Nono Rico / Europa Press

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, Marina Baixa y El Comtat.

Además, ha enviado un aviso ES-Alert para informar los habitantes de las comarcas de La Marina Ata y la Safor ante la reactivación de las precipitaciones persistentes e intensas y las inundaciones producidas por desbordamientos y acumulación de agua.

El texto del mensaje es: "Evite desplazamientos, no cruce zonas inundables. Aléjese de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas de costa. Busque lugares elevados o suba a plantas superiores, no baje a sótanos ni garajes ni haga uso de ascensores. Preste especial atención a personas vulnerables. En caso de emergencia, llame al 112".

Más tarde, sobre las 08.00 horas, ha remitido otro ES-Alert a la población del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante las lluvias persistentes e intensas y el riesgo de inundaciones por desbordamientos y acumulaciones de agua. "No circules ni te desplaces. Permanece en casa y aléjate de ríos, barrancos y la costa. En caso de emergencia, llama al 112", reza este mensaje.

Por su parte, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha vuelto a reunir a las 07.00 horas de este lunes para evaluar la situación. Al finalizar, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de la activación de la situación 2 del Plan de Inundaciones y de la movilización de la UME.

PERMANECER EN CASA

Dicho esto, ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía siga todos los consejos de Emergencias y la información remitida mediante los mensajes ES-Alert: "No se puede circular, deben permanecer en sus casas". El responsable autonómico ha especificado que se están produciendo lluvias "intensas y continuadas" que provocan inundaciones "importantes" en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar.

"La ciudadanía tiene que permanecer en casa. Y todas las personas que pensasen desplazarse hacia esta zona, no tienen que desplazarse. No pueden cruzar la zona del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Por favor, sigan las recomendaciones porque tenemos muchas personas que están atrapadas y tampoco los camiones pueden alcanzar esas zonas por la cantidad de agua", ha remarcado.

"CASI UNA OBLIGACIÓN"

Por todo ello, ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y que suban a las plantas superiores. "Estos consejos son casi una obligación que tiene que realizar la ciudadanía con la situación actual que tenemos", ha advertido Valderrama, que ha detallado que, desde la pasada noche hasta la mañana de este lunes, "en algunas zonas ha llovido más de 500 litros por metro cuadrado".

"Por favor, confinamiento, no circulen por las carreteras y no atraviesen el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante", ha incidido.

Emergencias ha gestionado desde las 13.57 horas del sábado hasta las 07.30 horas de este lunes un total de 709 incidentes, 377 de ellos en Alicante, 327 en Valencia y cinco en Castellón. Por municipios, Oliva registra 172; Xàbia, 113; Pego, 58; Dénia, 55; Alicante, 46; y Gandia, 37. Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates, vehículos bloqueados, daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.