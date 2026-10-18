Emergencias envía un segundo ES-Alert del litoral sur de Valencia y litoral norte e interior de Alicante - GVA

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado esta tarde un segundo ES-alert a la población para informar a los habitantes del litoral sur de Valencia y litoral norte e interior de Alicante ante la reactivación de las precipitaciones persistentes e intensas y las inundaciones producidas por desbordamientos y acumulación de agua.

"Evite desplazamientos, no cruce zonas inundables. Aléjese de ríos, barrancos, lechos, paseos marítimos y zonas de costa. Busque lugares elevados o suba a plantas superiores, no baje a sótanos ni garajes ni haga uso de ascensores. Preste especial atención a personas vulnerables. En caso de emergencia, llame al 112", señala el texto.

Este es el segundo aviso que emite este domingo el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, zonas en alerta nivel rojo por lluvias.