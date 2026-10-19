Emergencias gestiona casi 400 incidentes por Adam, la mayoría por daños en las calles y atrapamientos en vehículos

Archivo - Árbol caído en Gandia por el temporal de lluvia - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 13.57 horas del 17 de octubre hasta las 00:00h del día 19 un total de 396 incidentes. Por provincias, en Alicante se ha actuado en 293; en Valencia, en 98 y en Castellón, 5. Los municipios con más problemas son, por este orden, Xàbia --donde se han registrado 102; Dénia --52--, Alicante --46-- y Gandia, con 21.

Las complicaciones más habituales han sido daños materiales en la vía pública, incidencias en la red viaria y atrapamiento de vehículos, según ha desgranado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación celebrada desde las 23.00 horas de esta noche por la dama Adam.

La situación actual, ha recalado el conseller, sigue centrándose en la zona de la Marina Alta y de la Safor, especialmente en municipios como Moraira-Teulada, Puerto de Xàbia, Barx, Rótova, Palma de Gandia y Gandia. Por ejemplo, en Barx se han superado los 340 litros aproximadamente por metro cuadrado en 24 horas.

Preguntado sobre la situación del barranco de Beniopa, ha comentado que "actualmente no circula agua". "Lo que sí que ha hecho el Ayuntamiento de Gandia es avisar a las personas que viven alrededor del barranco para que estén atentas y en preventivo han constituido un albergue en el centro deportivo de Raval por si fuera necesario en algún momento desalojar", ha apostillado.

En este punto, ha añadido que se ha decidido desalojar el camping de Naranjal en Xàbia, "donde están interviniendo los diversos efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante".

"TODOS ATENTOS"

Por otro lado, ha expuesto que la previsión del temporal es inestable, ya que las tormentas se van moviendo paulatinamente, pero pueden volver a impactar en estas zonas. "Es decir, tenemos que estar todos atentos a cómo va evolucionando esta situación, según lo que nos ha transmitido Aemet, porque puede volver a impactar en estas zonas, que han sido más castigadas por estas lluvias torrenciales, por esta acumulación de lluvias", ha insistido Valderrama.

Además, ha apuntado que "no se descarta también que se pueda desplazar hacia la parte de la Albufera y el litoral norte de la provincia de Valencia ya a lo largo de esta madrugada".

"Lo que hay que transmitir es el agradecimiento a todos los servicios de emergencias que están actuando en el día de hoy y que van a continuar trabajando esta noche. Vamos a seguir vigilando los barrancos y cauces que se puedan ver afectados por la acumulación de lluvias o que pueda producirse alguna avenida", ha señalado el titular de Emergencias, que ha instado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y evitar los desplazamientos, que es "el principal peligro que puede existir en este episodio de lluvia".