Emergencias gestiona un total de 209 incidentes por las lluvias hasta las 16.00 horas

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas de ayer sábado hasta las 16.00 horas de este domingo un total de 209 incidentes por lluvias: 120 en la provincia de Alicante, 85 en la de Valencia y cuatro en la de Castellón.

Los municipios con más incidentes atendidos han sido Alicante con 46, Real de Gandia, con 40, Valencia, con 17; Gandia, con 16; Dénia, con 12; Torrent, con 8 y Castellón de la Plana con 3.

Los incidentes más habituales han sido agua acumulada, daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria, según informa el 112 en su cuenta de X.

El litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia están en alerta roja por lluvias. Además, hay alerta naranja por lluvias en el litoral norte e interior sur de Valencia y litoral sur de Alicante y amarillo en toda la provincia de Castellón, todo el interior de Valencia e interior de Alicante.

Asimismo, hay alerta por tormentas nivel amarillo en Castellón, Valencia y Alicante, por vientos nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante y por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa norte de Alicante y toda la costa de Castellón.

También se ha activado preemergencia hidrológica nivel amarillo en la zona hidrológica del Vaca-Serpis-Safor y en la zona hidrológica de Pego-Girona-Gorgos .