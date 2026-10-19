Emergencias mantiene la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todo el litoral de la Comunitat Valenciana

Sigue en directo el temporal de lluvias en España

Orilla de la playa llena de rastros de ramas y otras cosas arrastradas por la lluvia, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia
Orilla de la playa llena de rastros de ramas y otras cosas arrastradas por la lluvia, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia- Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 19:07
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VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado las alertas por la dana Adam y ha establecido el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las costas de Castellón, Valencia y Alicante.

De esta manera, se ha decretado el fin del resto de alertas en nivel naranja o rojo y otras por fenómenos costeros o vientos, informa el 112 en redes sociales.

La alerta amarilla por lluvias y tormentas está activada en el litoral norte y sur de las tres provincias, mientras en todo el interior está en nivel verde, de acuerdo al último boletín de fenómenos meteorológicos emitido a las 17.26 horas de este lunes.

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