Empresarios, Consell y Ayuntamiento piden que se acelere "más" el Corredor Mediterráneo porque avanza "muy poco a poco"

Ponen el foco en que el túnel pasante de València está "prácticamente a cero", "muy verde" y es "fundamental"



VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El movimiento #QuieroCorredor ha reunido este lunes en València a empresariado, sociedad civil, Generalitat y Ayuntamiento de València para reivindicar que las obras del Corredor Mediterráneo tienen que "acelerarse más" porque avanzan "muy poco a poco", con el foco puesto en un túnel pasante "fundamental" para esta infraestructura y que está "prácticamente a cero".

La plataforma ha realizado una fotografía empresarial y ha atendido a los medios en el puente de la avenida Fernando Abril Martorell, en un acto con el lema 'Salgamos del túnel' y con vistas a las obras del canal de acceso de València.

Han participado, entre otros, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) --que lidera #QuieroCorredor--, Vicente Boluda; el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; la alcaldesa de València, María José Catalá; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), Salvador Navarro; y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valencia, José Vicente Morata. También han asistido otros empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig, y los presidentes de las autoridades portuarias de la Comunitat Valenciana.

Boluda ha señalado que el movimiento ve cómo avanza el Corredor Mediterráneo pero considera que lo hace "muy poco a poco, que se podía dar un poco más de prisa". "Creemos que debería acelerarse más y en puntos además que, para la Comunitat Valenciana, son muy importantes y que todos conocemos de sobra", ha manifestado.

Así, aunque "ya estamos viendo el final del túnel", Boluda ha subrayado que precisamente "el túnel pasante todavía no sabemos ni por dónde va" y "tenía que estar ya por lo menos en construcción". El presidente de AVE ha insistido también en que "el nudo de la Encina tenía que estar ya resuelto a estas fechas" y ha expresado su preocupación por "el tramo entre Castellón y Valencia" y "de Murcia para abajo".

"Escuchar nos escuchan, pero caso nos hace poco. También reconozco que hacen lo que pueden. Tampoco es que estoy acusando de que no estén haciendo porque, gracias a Dios, se está haciendo. Lo que nos gustaría es que la velocidad de construcción fuera mucho más rápida de la que es", ha manifestado Boluda, quien también ha recordado que el 28 de noviembre la plataforma celebrará su "acto grande" en Barcelona con 2.000 empresarios de toda España para reclamar la conclusión del Corredor.

MARTÍNEZ MUS: "SIN TÚNEL PASANTE NO HAY CORREDOR"

Por su parte, el conseller de Infraestructuras ha subrayado que "llevamos demasiados retrasos ya acumulados" y ha lamentado que "este verano ya hemos visto que ese nudo de la Encina se vuelve a retrasar". "Tenemos también el túnel pasante muy verde. Es fundamental. Sin túnel pasante no hay corredor. Volveríamos a ser otra vez aquello que se decía de Valencia que era el semáforo de Europa en carreteras. Puede volver a pasar con el Corredor Mediterráneo. Tenemos que evitarlo" porque ahora, en el túnel pasante, "estamos prácticamente a cero", ha señalado.

"A veces nos preguntan si son creíbles o no las fechas que dice el Ministro de Transportes y chocan cuando le preguntan sobre el soterramiento de las vías de Alfafar o Sedaví. Dice que esto tardaría mucho y está prácticamente en el mismo punto que está ahora el túnel pasante. Nos da la idea de cómo de verde estamos y cómo hay que empujar para que esos proyectos no tengan ni un parón más", ha indicado.

El conseller ha asegurado que la administración autonómica respaldará esta reivindicación "con toda la contundencia necesaria" y desarrollará las infraestructuras de su competencia como la Intermodal de Sagunt. Respecto a esta, ha afirmado que "estamos a muy buen ritmo avanzando" y estará en funcionamiento a mitad de 2026, "bastante antes que la infraestructura del Corredor".

CATALÁ PONE EL FOCO EN EL SOTERRAMIENTO DE SERRERIA

Asimismo, la alcaldesa de València ha subrayado que el Corredor Mediterráneo "no es una reivindicación territorial" sino de "interés de España, porque esto mejora la productividad de nuestro país". Catalá ha criticado que no hay fecha para el túnel pasante y la estación central y que las obras del canal de acceso "deberían haber estado terminadas en 2024" pero su ejecución "dista mucho de esa realidad".

La alcaldesa ha hecho hincapié en "la necesidad que tiene la ciudad de València, y que le he transmitido al ministro (Óscar Puente) en varias ocasiones, de soterramiento de las vías de Serrería". "Hace dos semanas que tiene toda la documentación el Ministerio del Ayuntamiento de València, el ofrecimiento de cooperar económicamente, técnicamente, aportar incluso 10 millones de euros, adelantarlos para empezar esa infraestructura, y no tenemos noticias ni respuesta".

Catalá ha señalado también, sobre el túnel pasante, que "no puede ser que este sea el túnel de nuestros nietos. "Si es el túnel de nuestros nietos, si es el canal de nuestros nietos, desde luego habremos perdido de aquí a allí muchísima competitividad en nuestra comunidad y en nuestro empresariado, cosa que creo que no podemos permitirnos", ha apostillado.

Por su lado, Salvador Navarro ha remarcado que el desarrollo del Corredor Mediterráneo "afecta a la sociedad en general". "Necesitamos aumentar la competitividad y las infraestructuras son clave para la competitividad. En este sentido, hay que recordar que estamos hoy en València pero también aquí hay una necesaria comunicación con Alicante, con Castelló", que "no solo es una cuestión empresarial", sino necesaria para "vertebrar adecuadamente la comunidad" ha apuntado.

El presidente de la CEV ha manifestado que es necesario que el Puerto de València mantenga "el posicionamiento número uno del Mediterráneo" y para ello es vital contar con estas infraestructuras.

En términos similares, Morata ha subrayado que el Corredor Mediterráneo es "la infraestructura más importante para la Comunitat Valenciana y para toda España". "Al final la industria, el turismo, el comercio pasan por donde pasan y es el Mediterráneo. No podemos seguir cada año reivindicando de que cada vez se atrasa. Necesitamos ya una certidumbre de que esto se acaba y que las inversiones vienen", ha agregado.

Además, Morata ha sostenido que "no hay un corredor si no hay un túnel pasante real". "No queremos volver a tener la senda de elefantes que tuvimos en su momento con los camiones y con el semáforo de Europa, el 'cul de sac'", ha insistido.