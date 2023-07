Un ensayo clínico muestra la eficacia del dispositivo Dialive en pacientes con insuficiencia hepática aguda

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico internacional en el que ha participado el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva muestra la seguridad y eficacia del dispositivo de diálisis hepática Dialive en pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica para quienes la única opción actual es el trasplante de hígado.

La insuficiencia hepática aguda sobre crónica (ACLF, acute-on-chronic liver failure) es un síndrome que se caracteriza por una descompensación aguda de una hepatopatía crónica, asociada al fallo de diferentes órganos y a una elevada mortalidad, y por la presencia de inflamación sistémica.

La ACLF se produce en el 30% de los pacientes hospitalizados con cirrosis y ocasiona más de un millón de muertes en todo el mundo cada año. Actualmente, el único tratamiento potencial es el trasplante hepático, que está disponible para muy pocos pacientes.

Un ensayo clínico internacional controlado aleatorizado de Fase I, en humanos, utilizando Dialive -un novedoso dispositivo de diálisis hepática-, demostró su potencial como terapia modificadora de la enfermedad, generando mejoras significativas en todos los principales mecanismos fisiopatológicos subyacentes de la ACLF y resolviendo la insuficiencia hepática de modo significativamente más rápido y en una mayor proporción de pacientes en comparación con el tratamiento de soporte estándar.

Los resultados de este estudio se han publicado en Journal of Hepatology, la revista oficial de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL, por sus siglas en inglés) y la principal entre las dedicadas a las enfermedades del hígado.

En este ensayo clínico --liderado por el doctor Banwari Agarwal, de la Unidad de Cuidados Intensivos Hepáticos del Royal Free Hospital de Londres-- han participado 34 centros de Europa, Estados Unidos y Singapur. Por parte del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, han intervenido los doctores María Pilar Ballester, del Grupo de Investigación de Deterioro Neurológico de Incliva y del Servicio Medicina Digestiva del Hospital Clínico, y Juan Antonio Carbonell, responsable de la Unidad de Bioestadística de Incliva.

Además, han participado otros centros españoles como los hospitales Gregorio Marañón y Ramón y Cajal, de Madrid, y sus institutos de investigación, el Hospital Clínic de Barcelona, y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), del Instituto de Salud Carlos III.

El investigador principal del ensayo, el doctor Rajiv Jalan --del Institute for Liver & Digestive Health del University College London (UCL), con sede en el Royal Free Hospital de Londres, y la European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF Clif), en Barcelona, e inventor del dispositivo junto con el Dr. Nathan Davies--, ha explicado que Dialive "se basa en la comprensión de los mecanismos subyacentes de la ACLF, que se corrigen con esta máquina mediante el intercambio de albúmina disfuncional y la eliminación de patrones moleculares asociados al daño y los patógenos".

"Dos ensayos preclínicos anteriores habían demostrado que este dispositivo había salvado la vida de animales con insuficiencia hepática. Estos datos se utilizaron para solicitar una subvención de la Unión Europea (ALIVER) para llevar a cabo este ensayo clínico", ha apostillado.

PACIENTES EVALUADOS

Los investigadores evaluaron a 32 pacientes con cirrosis alcohólica y ACLF que recibieron tratamiento con Dialive durante un máximo de cinco días o el tratamiento de soporte estándar. Los puntos finales se evaluaron en el día 10.

El objetivo principal fue evaluar la seguridad de Dialive en pacientes con ACLF. Los objetivos secundarios fueron evaluar los efectos clínicos, el rendimiento del dispositivo y el efecto en biomarcadores relevantes para la fisiopatología en el subgrupo de 30 pacientes que recibieron al menos tres sesiones de tratamiento con Dialive.

El estudio confirmó que el sistema Dialive es seguro en todos los pacientes. Además, los pacientes experimentaron mejoras significativas en todos los principales mecanismos fisiopatológicos subyacentes de la ACLF, como la función de la albúmina, la reducción de los productos de la muerte celular y la endotoxemia, la restauración de la función endotelial y la señalización celular.

Aunque el estudio no fue diseñado para evaluar la eficacia, mostró que la proporción de pacientes en los que se resolvió la ACLF fue mayor con Dialive y el tiempo para la resolución de la ACLF se redujo significativamente. Sin embargo, no se vio una disminución de la mortalidad en este reducido estudio, por lo que los investigadores plantean la necesidad de nuevos ensayos clínicos de mayor alcance en el futuro para confirmar la eficacia y seguridad de Dialive.

"Este es el primer tratamiento que ha mostrado un efecto clínico tan rápido en pacientes con ACLF", según el doctor Steffen Mitzner, coinvestigador principal, del Instituto Fraunhofer IZI y del Rostock University Medical Center, en Alemania. "Los pacientes que resolvieron la ACLF permanecieron libres de ACLF durante 28 días a pesar de ser tratados solo con el dispositivo durante tres días. La mejora en los biomarcadores que subyacen a la fisiopatología de la ACLF se mantuvo incluso cinco días después de detener la terapia", ha dicho.

"Estos datos indican que Dialive puede ser una terapia modificadora de la enfermedad para pacientes con ACLF, para los cuales no hay ninguna terapia disponible excepto el trasplante hepático, que solo está disponible para una minoría muy pequeña de estos pacientes", ha destacado el doctor Jalan. "El impacto potencial es enorme si estos datos pueden confirmarse en ensayos clínicos de mayor alcance". Este estudio ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea.