Entidades afean que no se suspenda la consulta de lengua base y destacan la complejidad en centros afectados por la dana

Crean la web 'Alarma Activista: Tria Valencià' para dotar a la comunidad educativa de materiales sobre la "ley Rovira"

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entidades del sector educativo han vuelto a cargar contra el "despropósito" de la Ley de libertad educativa, al tiempo que han alertado de la "complejidad" que tendrán las familias para participar en la elección de la lengua base en aquellos centros que han resultado afectados por la riada del pasado 29 de octubre.

Así se han expresado la presidenta d'Escola Valenciana, Alexandra Usó i Carinyena, y Vicent Mañes, de l'Associació de Direccions d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV), en declaraciones a Europa Press, con ocasión de la mesa redonda 'La llei educativa que ens deixa els i les valencianoparlants sense drets lingüístics', en la biblioteca La Repartidora, en València.

Usó ha afeado que, tras la dana que ha afectado gravemente a la provincia de Valencia, la Conselleria de Educación "no haya abandonado" la idea de llevar a cabo una consulta para que los padres y madres elijan la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos, ya que "hay más de 90 centros educativos afectados". Cabe recordar que la apertura de este proceso estaba programado para el 4 de diciembre pero se ha pospuesto a después de las Navidades a causa de la tragedia.

Asimismo, Usó ha criticado que esta ley --"mal llamada de libertad educativa", ha recalcado-- va a hacer que las familias "no tengan las mismas oportunidades" y ha resaltado que, independientemente de la elección de los progenitores, el número de grupos puede condicionar la decisión final y los menores "puede estar en un grupo que no se haya elegido". Igualmente, "en el caso de que haya familias que el padre vota una cosa y la madre otra, no valdrá ese voto y será el equipo directivo quien decidirá".

"Pero la ley se llama de libertad educativa porque supone que las familias podrán elegir la lengua cuando eso le corresponde a la administración pública. Según nuestro Estatuto de Autonomía y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, son las administraciones las que tienen que promover el uso social de una lengua. No podemos dejar eso en manos de familias individuales", ha censurado.

Además, ha considerado que la ley refleja "animadversión por parte del Consell al valenciano" porque "hace convalidaciones del B2 y el C1 a alumnado que no ha trabajado la competencia oral cuando se trabaja para poder tener el C1". También ha puesto el foco en que esta ley se pondrá en marcha en el curso 2025-2026, por lo que "no se hará de manera progresiva". "A muchos alumnos les cae en mitad del ciclo. Pedagógicamente eso no tiene sentido", ha agregado.

Con todo, Usó ha recalcado que "ni la sociedad ni los centros educativos estaban pidiendo" esta norma. "No había un problema con el valenciano, no existe. Y, entonces, lo han vuelto a crear porque tienen un rédito político cada vez que traen el fantasma de la lengua", ha reprochado.

"NO TIENE NINGÚN ASPECTO PEDAGÓGICO"

Por su parte, Mañes ha denunciado que esta normativa "no respeta el derecho del menor", ya que, a su juicio, no es una ley educativa porque "responde a otros intereses": "No tiene ningún contenido pedagógico en ningún momento", ha apuntado.

Así, ha insistido en que la planificación lingüística es tarea de la administración educativa, ya que "son los que tienen que decidir porque son decisiones pedagógicas". En la misma línea, ha declarado que el "objetivo último" es que el alumnado tenga un "dominio suficiente" de las dos lenguas oficiales. "Básicamente es una ley que no piensa en el alumnado, no piensa en los niños, sino que tiene otras motivaciones", ha criticado.

Mañes ha explicado que el valenciano es la lengua "minorizada", mientras que el castellano es la "dominante". "Por tanto, para buscar un equilibrio y un dominio, lo que es desechable es que la lengua minorizada tenga un tratamiento diferenciado", ha añadido.

Sobre el castellano, ha recalcado que es "la lengua de los medios de comunicación, la mayoritaria, la que se escucha, la de la literatura, la de prensa, la de la televisión", por lo que, a su juicio, es por la que optarán los jóvenes.

Además, ha lamentado que el valenciano se va a "debilitar aunque no va a desaparecer". "La escuela es la impulsora del mantenimiento de la lengua, y si debilitas esa parte, pues, evidentemente, se convertirá al final en una lengua reducida a los núcleos familiares y personales, y no una lengua social", ha defendido.

En la mesa redonda se ha presentado la página web 'Alarma Activista: Tria Valencià', desarrollada para dotar a la comunidad educativa de materiales sobre la "ley Rovira" y la próxima consulta pública. Este portal se pondrá en funcionamiento a partir de este martes 10 de diciembre.