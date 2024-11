Escalante lleva a escena 'Adolescència infinita', una reflexión sobre esta etapa "crucial" y "conflictiva"

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Escalante de la Diputación de València lleva a escena 'Adolescència Infinita', una obra que reflexiona sobre esta etapa "crucial" y "conflictiva" para los más jóvenes que invita al espectadora a profundizar en su propia adolescencia.

La obra --una producción propia de Escalante creada por Pont Flotant-- se ha presentado este martes en Ribes Espai Cultural y ha contado con la presencia de la directora del teatro, Marylène Albentosa; los dramaturgos Joan Collado y Jesús Muñoz --este también actor--; la encargada de realización, Yolanda García, y el coordinador y técnico de sonido, Javi Vega.

La propuesta, que ha sido reprogramada en solidaridad por los afectados por la dana, tendrá funciones en Ribes Espai Cultural a partir de este miércoles, 27 de noviembre, hasta el 1 de diciembre. Así, el número de funciones se ha mantenido y se han concentrado en un único fin de semana.

Marylène Albentosa ha señalado que es "un verdadero placer" poner en marcha esta obra con Pont Flotant cuyo equipo cuenta con "un grandísimo talento" y le ha agradecido a la compañía el esfuerzo para adaptarse tras lo sucedido con la dana.

Sobre los efectos de las inundaciones, la responsable del proyecto cultural ha comentado que se está trabajando en cómo debe plantarse el futuro porque aún hay "mucha incerteza". Y ha adelantado que se prepara un plan para poder llevar espectáculos a municipios afectados, aunque todavía no se pueden dar más detalles al estar evaluándose la situación.

Según ha señalado Jesús Muñoz, la obra nace de la necesidad de reflexionar sobre una etapa de la vida "crucial", donde "hay cambios en la vida de las personas, y muchas veces se marca el futuro de estas", y también "conflictiva" en la que "muchas veces a los adolescentes se les aparta del espacio público, cultural y familiar".

En este sentido, el espectáculo de Pont Flotant pretende hacer una reflexión sobre cómo el adulto se relaciona con la adolescencia y a la vez para profundizar en nuestra propia adolescencia para cuestionarnos "qué cosas no hicimos, qué cosas hemos preferido olvidar, qué cosas nos han marcado en esta etapa...", ha deslizado.

VOCES REALES PARA DAR VIDA A MANIQUÍES

Para ello, el actor ha señalado que se ha preferido que los jóvenes estén en voz y no en persona, de manera que, será la palabra la que dé vida unos maniquíes caracterizados como adolescentes que, junto al juego de luces y a los testimonios, conseguirán que el público "vea a estas personas".

"No nos parecía justo utilizar, entre comillas, al adolescente, a personas que aún son menores de edad, ponerlos en un escenario y hacerlos vivir un proceso creativo y un proceso profesional en el que no queríamos apropiarnos de sus vidas. Pero nos han prestado sus voces. Sus voces físicas, grabadas en voz en off, que dan a estos niños su voz, sus miedos, sus inquietudes y sus exigencias", ha explicado.

En esta línea, Jesús Muñoz ha señalado que estos maniquíes están "a medio camino entre algo más instalativo, más performante en ese sentido". "No son títeres alucinantes, sino que es un poco más contemporáneo, una visión un poco más abierta en ese sentido. Pero detrás del títere cuando estos se animan, cuando el intérprete anima a estos títeres, de repente cobran una vida".

"Algo que es, aparentemente, un ser inerte, de repente crea esa ilusión de que está vivo, y de que podría ser tu hija, o tu hermana, o tu alumna, o tu alumno, o tu hermano, o tú mismo", ha apuntado.

Por su parte, el dramaturgo Joan Collado ha resaltado que otra de las finalidades de la obra es ""exponer los diferentes puntos de vista del adulto y del adolescente y que el espectador pueda identificarse o pueda entender el otro punto de vista".

De manera que, en escena junto a los maniquíes estarán también tres intérpretes que acercarán el punto de vista de tres adultos sobre la adolescencia desde sus propias vivencias y experiencias.

PUNTO DE VISTA DE TRES ADULTOS

Los tres protagonistas prueban a representar situaciones de convivencia entre los adolescentes y sus familias, amigos y compañeros con personas desconocidas con las que coinciden en el metro, en el parque... Situaciones creadas desde los prejuicios del adulto, donde el adolescente es "el otro", "aquel ser extraño que nos pone a prueba con su sola presencia y del que nos cuesta descifrar sus códigos", ha señalado.

Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons son los directores y dramaturgos de esta obra, interpretada por el propio Muñoz, Joana Alfonso, Javi Vega y Yolanda García, que además de ser la regidora y maquinista de la pieza, tiene una colaboración especial como intérprete.

Adolfo García firma el espacio sonoro y, junto con Vega, son los responsables de las composiciones de la música en escena. Además, el equipo artístico también está formado por Marc Gonzalo en la iluminación; Santi Montón y Juan Serra en la escenografía; Fermín Jiménez en el asesoramiento artístico; y Kika Galcerán en el asesoramiento en la construcción de los títeres, entre otros.

Adolescència infinita' ha agotado casi todas las entradas para sus funciones, que tendrán lugar el 27, 28 y 29 de noviembre a las 19:00 horas, el mismo 29 también a las 11:00 horas, y el 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 12:00 y 19:00 horas. Las entradas para los pases disponibles y para otras propuestas para la temporada se pueden adquirir en https://escalantecentreteatral.dival.es/ .