Especialistas reclaman proteger los derechos de autor frente a la IA: "Está amenazando la autoría humana"

Más de 130 expertos internacionales abordan en València los retos del sector en un encuentro impulsado por IFRRO en colaboración con CEDRO

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Especialistas internacionales reclaman "información, formación y estrategias nacionales" para defender los derechos de autor y la remuneración justa a los creadores ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA), cuyos sistemas "están amenazando la autoría humana".

Así lo ha aseverado la presidenta de IFRRO --federación internacional que agrupa a más de 150 asociaciones que gestionan los derechos de propiedad intelectual del sector editorial--, Tracey Armstrong, durante una rueda de prensa ofrecida en València con ocasión del encuentro que esta entidad impulsa en colaboración con CEDRO, entidad de gestión de derechos de autor de escritores, traductores, periodistas y editores de libros, periódicos, revistas y partituras en España.

En el acto han participado también la escritora, vicedirectora de la RAE y presidenta de CEDRO, Carme Riera; el director general de esta organización, Jorge Corrales; y la directora ejecutiva de IFRRO, Anita Huss-Ekerhult.

Hasta el próximo 29 de mayo, alrededor de 130 especialistas en propiedad intelectual procedentes de organización de más de 65 países de todo el mundo analizarán los temas "más candentes" en esta materia, con especial a la IA Generativa y su impacto en el sector de los libros y la prensa.

Armstrong ha explicado que IFRRO "trabaja por un futuro en el que los derechos de los autores y editores sean valorados cuando sus obras sean utilizadas por otros y también fomenta la colaboración internacional en este sentido".

"IFRRO alienta a las partes interesadas a ser conscientes del valor del sector cultural y creativo para nuestra sociedad global culturalmente diversa, mientras trabajamos juntos para encontrar soluciones de licencia que satisfagan las necesidades de las empresas de tecnología, los usuarios de obras protegidas por derechos de autor, los autores y los editores", ha incidido.

Esta portavoz ha advertido del peligro que puede suponer que las empresas tecnológicas --mayoritariamente con sede en Estados Unidos-- hagan copias completas de trabajos protegidos almacenándolas para siempre y sin compartir los beneficios.

En este sentido, ha recordado que la app de IA generativa de Google --Gemini-- es capaz de copiar completamente una película o un libro extenso como 'Guerra y paz' "en un minuto o menos", así como las dificultades para que los creadores individuales de contenido conserven el control de sus vídeos en plataformas como YouTube o redes sociales.

Frente a esta realidad, ha recalcado que, "aunque la tecnología avanza, los principios de respeto y remuneración a los derechos de autoría se mantienen" y ha reivindicado que las licencias "son la respuesta".

LA LITERATURA, "ABSOLUTAMENTE DESAMPARADA"

La presidenta de CEDRO, Carme Riera, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que, frente a las nuevas tecnologías, "la literatura está absolutamente desamparada". "La inteligencia artificial no se nutre de sí misma, sino de los textos que le hemos ido poniendo y si eso revierte en los derechos de autor, no está mal, pero si no lo hace me parece una impostura y una estafa", ha alertado la escritora y académica.

Por su parte, el director general de CEDRO, Jorge Corrales, ha abundado en la idea de que "para que la sociedad pueda ejercer una autoridad efectiva sobre la inteligencia artificial, es esencial que los ciudadanos estén bien informados y culturalmente formados en este nuevo marco económico y social".

"Solo a través de una base sólida de conocimiento y valores culturales podremos hacer un uso legal, crítico, seguro y responsable de la IA, evitando así los sesgos, la desinformación y la homogeneización del pensamiento", ha manifestado.

En relación a la reciente regulación europea sobre IA, ha subrayado la importancia de que Europa empiece a tener en cuenta en sus iniciativas legislativas los derechos de autor como un "elemento básico para garantizar el desarrollo sostenible de la sociedad".

Corrales ha recordado los resultados de la iniciativa puesta en marcha por CEDRO 'Observatorio de la sostenibilidad de la cultura escrita', que pone de relieve que la remuneración que reciben los escritores, editores, traductores y periodistas en España por la reutilización de sus contenidos es "tres veces menos que la media europea", por lo que ha instado a llevar a cabo una "armonización".

Además, ha advertido que el sector público es el usuario que más reutiliza contenidos editoriales y que "el consumidor pirata tiene un perfil sociodemográfico propio y vive en un entorno gobernado por el sesgo del mundo digital". En conclusión, existe "una gran desventaja competitiva del sector editorial español frente al de otros países".

Precisamente, la directora ejecutiva de la federación internacional, Anita Huss-Ekerhult, ha presentado los modelos de estados que han desarrollado estrategias dirigidas a fortalecer los derechos de los autores y editores del sector de las publicaciones y considera que "a lo largo de los años, la gestión colectiva ha demostrado ser una solución eficaz para conceder a los usuarios acceso a materiales protegidos por derechos de autor".

LICENCIAS

Existen varios países europeos que otorgan licencias a todo tipo de usuarios, incluida la administración pública, para que puedan utilizar materiales protegidos respetando y compensando a los autores y editores, entre otros, Francia, Reino Unido y los países nórdicos.

El IFRRO Mid-Year Meetings, que se desarrollará en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana; el área de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Visit Valencia; y la asociación de editoriales AEPV; así como con la colaboración de la Diputació de València.