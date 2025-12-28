Evacuados en Carcaixent dos ancianos con problemas de movilidad a causa del temporal de lluvia

Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 28 diciembre 2025 20:55
   VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha evacuado a dos ancianos con problemas de movilidad y los ha trasladado desde su casa a un lugar seguro, debido al riesgo que implica la fuerte lluvia caída este domingo.

   Los Bomberos se han desplazado a la residencia sitada en una planta baja de estos dos vecinos de Carcaixent, de 90 años y que presentan dificultades de movilidad, para rescatarlos.

    Han intervenido efectivos de Alzira y GERA en una embarcación del Consorcio.

