Un experto cree que Mazón "se equivocó" al quedarse "al timón" de la emergencia de la dana y que debió estar el Gobierno

Gómez-Perreta, hijo del autor del Plan Sur, pide un centro nacional de "mando coordinado" y lamenta la "pugna política" en la "desgracia"

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto, Julio Gómez-Perretta, hijo del autor del Plan Sur de València, ha considerado este lunes, durante su comparecencia como experto en la segunda sesión de la comisión para la recuperación de las zonas afectadas por la dana en la ciudad de València, que "el presidente de la Generalitat --Carlos Mazón-- aunque tuviera sus razones para mantenerse al timón" de la gestión de emergencia tras la dana del pasado 29 de octubre y de que lo hiciera "con la mejor de las intenciones, se equivocó".

"La Generalitat no tiene medios, el que tiene los medios debe estar al mando", ha señalado a continuación y en alusión al Gobierno central, al tiempo que ha dicho que las razones de este último "para esquivar esa responsabilidad tampoco las conocemos". "El gran error, para mí el peor de todos y lo digo sin generar culpas, fue que el Gobierno no declarara desde el primer momento el nivel de emergencia 3, el máximo nacional, como era su obligación", ha añadido.

El hijo de Claudio Gómez-Perretta ha señalado, ante lo que ha considerado "una catástrofe colosal", que "eso no se puede resolver a nivel autonómico ni a nivel local". "Es absurdo", ha dicho, además de opinar que "debería haber un Centro Nacional de Emergencia que sea el que lleve el mando desde el minuto uno" y que desde él "se derive hacia las emergencias autonómicas las situaciones menores".

"Ese Centro Nacional de Emergencias debe asumir el mando coordinado hacia las emergencias autonómicas y no al revés. Es lo lógico", ha insistido para evitar un "auténtico caos". Así, ha destacado que la Aemet, las confederaciones hidrográficas, la UME, el resto del ejército y medios aéreos pertenecen al Estado y ha apuntado que la escala de estos medios es "infinitamente superior" a la autonómica.

Julio Gómez-Perretta ha añadido que espera que la razón de la administración central para no "proclamar el nivel 3 de emergencia" y "tomar el mando" no fuera "una decisión política para esquivar responsabilidades" y "llevarse por delante al presidente de la Generalitat". Ha confiado en que detrás no haya "algún cálculo político" ni "diabólica mala fe".

En este punto ha hablado de "los tres días y medio, cuatro días, en los que el Estado estuvo desaparecido de las zonas más castigadas, incluyendo las partes afectadas en la ciudad de València" y ha expuesto que desea "profundamente que todo esto fuera simplemente fruto, que ya es grave, de la incompetencia, de la falta de eficacia, de la inoperancia". Ha aludido a "imágenes de bomberos franceses llegando antes que las ayudas nuestras" y ha considerado que se dio "un auténtico caos en el que solamente la sociedad civil y las generaciones más jóvenes estuvieron a la altura".

"Yo no entendía lo que estaba pasando", ha añadido además de asegurar que se trasladó "muy pronto" a la zona afectada por la dana. Este experto ha subrayado "la manera de enfocar" todo lo sucedido a partir de la dana "no debe ser haciendo movilizaciones contra unos o contra otros con calificativos más o menos gruesos", al tiempo que ha aseverado que "una sociedad madura y responsable analiza los fallos con serenidad y se une ante la adversidad para reclamar que se corrijan y, sobre todo, para que lleguen las ayudas necesarias tanto desde el Estado como desde la Comunidad Europea".

"POLÍTICA QUE NOS ESTÁ ENFANGANDO A TODOS" Y "ANGUSTIA"

El arquitecto ha lamentado "la política que nos está enfangando a todos" y ha confiado en que "se acabe calmando, sobre todo, por el bien de la ciudadanía". A su vez, ha resaltado que "la utilización de la desgracia colectiva para enfrentarnos" provoca "angustia" entre "los trabajadores y los funcionarios" de los "organismos estatales y autonómicos".

"Me parece terrible que esta pugna política esté afectando a las vidas de muchos funcionarios, tanto de organismos autonómicos como estatales", ha apuntado, al tiempo que ha valorado la labor de "aquellos que lidiaron ese terrible día lo mejor que pudieron, con los medios que tenían y con los protocolos" de que disponían ante una "situación que históricamente era desconocida" y que "fue la tormenta perfecta".

"Me gustaría que quedara constancia de mi protesta, como ciudadano y como experto, de que esto se esté llevando a un nivel de guerra política", ha añadido. El experto ha considerado también que "hay cosas que se podrían haber hecho" y "que efectivamente hubieran minimizado la intensidad destructiva que ha tenido la dana".

Tras ello, se ha referido a la derogación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del Plan Hidrológico Nacional (PHN) "por presiones quizá del nacionalismo catalán, de Izquierda Republicana". "Creo que es una decisión cuyas consecuencias seguiremos padeciendo generación tras generación", ha indicado. "La decisión fue exclusivamente política, fue un chantaje político", ha apostillado.

Gómez-Perreta ha asegurado que en aquel plan "se incluían determinadas medidas que estaban en buena dirección encaminadas a regularizar las avenidas que periódicamente asolan" la Comunitat Valenciana. "Para mí ese es el primer error que se produce", ha concretado.

"SÓLIDA ESPERANZA PARA EL FUTURO"

Igualmente, ha hablado de la existencia de "proyectos muy definidos que habrían mitigado en gran parte la tragedia" del 29 de octubre en la provincia de Valencia y ha destacado que "ahora, mejorados --porque "las previsiones se hubieran quedado cortas respecto al caudal, a la avenida y a los metros cúbicos que recibió el barranco del Poyo, ha dicho además de hablar de su conexión con el nuevo cauce--, pueden darnos una sólida esperanza para el futuro".

"Por lo tanto, creo que los técnicos no han fallado", ha añadido este profesional, que ha expuesto que "desde la eliminación política del PHN no se ha hecho nada a pesar de los proyectos que muchos técnicos han ido poniendo sobre la mesa". "Hemos descuidado la inversión", ha agregado.

Asimismo, el experto ha instado a tener en cuenta el "equilibrio entre la conservación intacta de la naturaleza y los intereses específicos de los humanos que la habitamos" y ha rechazado la "rigidez ideológica para hacer lo que se debería haber hecho".

PANTANOS Y FINANCIACIÓN

El arquitecto ha instado también a tener en cuenta que "la mayoría del área metropolitana de València es una zona inundable", así como la urbanización de zonas inundables. Tras ello, ha afirmado que "los pantanos en el Levante español son fundamentales, para tener reservas de agua y para salvarnos la vida" --ha hablado de poder tener un pantano en Cheste y de crear azudes intermedios--.

Al final de su intervención, Julio Gómez-Perretta ha considerado que "no habrá una recuperación posible sin una financiación justa" y ha insistido en la necesidad de la "unidad política para los grandes temas", de "un consenso" y de la desaparición de "las guerras entre partidos políticos".