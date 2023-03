Exposición-Micer Mascó celebra la primera victoria en Sección Especial de su historia: "Estamos soñando"

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fallera mayor de Exposición - Mícer Mascó, Lucía Bartolomé, ha asegurado que en su comisión están "superfelices" tras conocer que su falla grande ha ganado el primer premio de Sección Especial, la primera victoria de su historia en esta categoría.

"Nunca habíamos conseguido en Sección Especial más de un tercero, así que estamos soñando", ha celebrado Bartolomé, en declaraciones a los medios, minutos después de conocer que el jurado ha coronado el monumento 'Kromática', obra de David Sánchez Llongo.

Lucía Bartolomé ha relatado cómo ha recibido la enhorabuena de la Fallera Mayor de València, Laura Mengó, y que después ha mostrado la falla a la embajadora de las fiestas y su corte. "Les ha encantado", ha afirmado.

Al escuchar el nombre de su comisión, "se cumplía de verdad el sueño" de esta comisión. "Ha sido espectacular, un momento que jamás olvidaré", "no nos lo habíamos imaginado jamás", ha resaltado Bartolomé, antes de manifestar que aún no es consciente de que su nombre pasará a la historia dorada de esta comisión. "Mañana me levantaré y seguiré sin creérmelo", ha comentado la fallera, con "muchísimas ganas de mañana recoger el premio en el Ayuntamiento y ya hacerlo oficial".

Además, la fallera mayor ha dedicado el premio a toda su familia y, en especial, a su abuelo, que fue presidente de la comisión durante doce años. "Seguro que nos estará viendo desde arriba y, por supuesto, va por él", ha afirmado emocionada.