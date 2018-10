Fabiola Meco (Podem) niega haber recibido un ofrecimiento del PSPV para ir en sus listas a las autonómicas

Publicado 19/10/2018 14:02:59 CET

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podem en Les Corts Valencianes Fabiola Meco ha negado que desde el Partit Socialista del País Valencià (PSPV) se le haya realizado un ofrecimiento para ir en sus listas en las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha indicado la diputada en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes junto a otros parlamentarios de su grupo para presentar las propuestas de Podem para los presupuestos de la Generalitat Valenciana, al respecto de unas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación. Meco confirmó recientemente que no se presentaría a las primaras de Podem para ir en las listas a Corts.

"He decidido no ir a las primarias, pero soy miembro de la ejecutiva de mi partido (Podem) y las libertades moradas las luzco", ha afirmado la parlamentaria, al tiempo que ha confirmado no haber recibido "ninguna petición" por parte de los socialistas.