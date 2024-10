'Fadrines': una exposición y un webdoc en L'ETNO demuestran que el estigma de las mujeres solteras sigue vivo

El proyecto recoge testimonios de ancianas valencianas que vivieron "muchas formas de ser soltera"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

De la mujer obligada a vivir como soltera hasta la que se rebela y lo elige, la que lo hace porque puede permitírselo o la que navega entre el rechazo a casarse y el sentimiento de culpa. 'Fadrines' llega a L'ETNO Museu Valencià d'Etnologia con una exposición y un documental interactivo para mostrar que hay "muchas formas de ser soltera" y que el estigma sigue vigente en la sociedad heteropatriarcal.

Lejos de una mirada de lástima o desprecio, el proyecto pretende dar conocer que no hay modelos exclusivos o excluyentes de ser mujer soltera. Lo hace a partir de testimonios de ancianas valencianas solteras, dramatizados en vídeo por actrices para contar sus vidas desde la neutralidad, y de ilustraciones que comparan cuatro maneras de vivir como soltera con referentes cinematográficos como Mary Poppins o Lara Croft.

"Para muchas mujeres, desde que nacían por ser la hija pequeña, su destino era cuidar de los padres. También, por la mortalidad de la época, había muchas niñas que se quedaban solas al cargo de sus hermanos. Pero había mujeres que podían haberse casado y decidieron libremente ser libres, valga la redundancia; disfrutar de otras cosas que no fueran sólo el matrimonio y los hijos", ha expuesto Isabel Álvarez, comisaria de la muestra junto a Raquel Ferrer, en la presentación junto al director de L'ETNO, Joan Seguí, y el diputado provincial de Cultura, Paco Teruel.

Se trata de un ejercicio museográfico que nace del ensayo 'Fadrines. El procés de no casar-se en la societat tradicional valenciana', de Raquel Ferrer y Clara Colomina, que recorre el imaginario de las 'solteronas' a través de la memoria oral. De ahí surgió la idea de crear una exposición que contara "el viaje identitario desde el estereotipo a la plenitud" y un webdoc para dar voz a las protagonistas de estas historias de vida.

La muestra, en una imponente pero a la vez íntima sala oscura con toques de color rojo, se inicia con una estructura central en cuyo interior hay decenas de fotografías en blanco y negro de mujeres solteras de los años 40 y 50, con la intención de que "las 'fadrines' tengan luz propia" y sus "miradas" se dirijan a los espectadores.

MIRADAS DE REOJO

"Esas miradas representan la forma en que la sociedad tradicional miraba a estas mujeres, de reojo", ha ilustrado la comisaria. Alrededor de ellas se han estampado palabras con las que se denominaba a las mujeres solteras, como "solitarias", "desviadas", "desgraciadas", "estériles", "feas" o "machuchas".

Aparecen instantáneas de bodas de la época en las que se resalta con color el yugo, el antiguo rito que consistía en colocar un velo sobre los esposos para simbolizar que quedaban unidos de por vida. En el techo, sobre este horror vacui de imágenes se ha colocado un yugo real para ilustrar la carga que suponía entonces el matrimonio.

Durante el recorrido, en torno a la estructura central, se han instalado cuatro paneles que reflejan cuatro maneras de vivir la soltería, escogidas a partir de testimonios de ancianas del norte de Castellón, junto a referentes del cine ilustradas por Nuria Riaza. Detrás de los paneles, al abrirlos, aparece una pantalla donde se proyecta un vídeo que narra los testimonios dramatizados por actrices.

DE VIRIDIANA A MARY POPPINS

La primera de estas formas de ser soltera, con el lema 'Esta serà per a la vellea', simboliza la soltería como obligación ineludible y se retrata con una ilustración de 'Viridiana' (Luis Buñuel, 1961) y unos guantes rosas. 'Bèstia solta', centrada en la soltería como disfrute y libertad, va acompañada con una ilustración de Idgie Threadgoode en 'Tomates verdes fritos' (Jon Avnet, 1991) y billetes de tren del siglo pasado.

De la libertad se pasa a la soltería como un lujo, recordando a aquellas mujeres que podían no casarse por su dinero, con el lema 'Ben menjada i ben guardada' acompañado por un dibujo de Lara Croft en 'Tomb Raider 2: La cuna de la vida' (Jan de Bont, 2003) y por un perfume.

Como colofón, 'No me venia mai bé' retrata a las mujeres abiertamente desinteresadas en los hombres que se enfrentan tanto al miedo al matrimonio como a la culpa por no seguir la norma. 'Mary Poppins' (Robert Stevenson, 1964) es el personaje escogido para ilustrarlas, junto al libro 'El encaje roto' de Emilia Pardo Bazán.

Cuatro maneras de vivir la soltería que, para la comisaria de la muestra, reflejan que el estigma no está superado: "Existe en el imaginario de las mujeres una culpa o una carencia que sigue estando presente en nuestra sociedad, está presente ese pensamiento de que la mujer sin un hombre a su lado no está completa (...) Es muy conveniente para el heteropatriarcado que sigamos siendo madres, sigamos cuidando niños, ancianos, haciéndonos cargo de lo doméstico".

Es algo que Isabel Álvarez ha ilustrado con la dificultad de encontrar mujeres solteras en el cine comercial, donde "la mayoría siempre tienen siempre al lado un hombre que las viste, les orienta, les dice lo que tienen que hacer y les convierte en reinas a través del matrimonio, la pareja, la familia, la maternidad".

SER LESBIANA, ALGO "IMPENSABLE"

Al margen de estas formas de ser soltera, hay una que subyace en los testimonios: la de las mujeres que no pudieron vivir en pareja por su orientación sexual, ya que ser lesbiana era algo "totalmente oculto" en la época. "Hay alguna mujer que habla de mujeres que conviven con mujeres y que a ella le parece bien, pero sí resalta que era algo impensable", ha comentado la comisaria.

El director de L'ETNO ha relacionado este proyecto "hecho en casa" con el objetivo del museo de nutrirse de la cultura popular valenciana como "fuente inagotable". Y el diputado de Cultura ha coinciDido en que supone "un paso más" para el espacio cultural tras un proceso de investigación "cocinado con calma" durante cuatro años.

Además de los referentes cinematográficos, la muestra incluye dos pequeños textos de Soledad Murillo y Maria Aurèlia Capmany, dos mujeres feministas que escribieron sobre la soltería. Fuera de la sala principal, se ha habilitado un espacio en L'ETNO para visualizar en butacas de forma más íntima el webdoc (fadrines.dival.es), que incluye filmaciones, fotografías animadas, ilustraciones y voces de mujeres solteras.

'Fadrines' es una exposición itinerante, por lo que L'ETNO ha habilitado el teléfono 96 388 36 08 y el correo 'letno@dival.es' para ofrecer espacios donde exhibirla. En el proyecto, además de las comisarias y la ilustradora, ha trabajado Bressol en el webdoc, Kumi Furió y Rosa Bou en el diseño, Arlette Olaerts en la fotografía y La Zafirina en la dramatización.