La familia de Teófilo del Valle se querella contra los responsables de su muerte por crímenes contra la humanidad

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La familia de Teófilo del Valle, un trabajador fallecido en Elda (Alicante) en febrero de 1976 por disparos de la Policía Armada durante movilizaciones laborales, ha presentado este jueves en los juzgados de esta localidad una querella por esa muerte que considera un crimen contra la humanidad vinculado al franquismo.

"La interposición de esta querella es una oportunidad más para que se empiece a revertir un modelo de impunidad" y para instar a incoar "las correspondientes diligencias de investigación penal" sobre este hecho, ha afirmado Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), entidad que respalda a los allegados de Del Valle en este proceso.

Lara ha participado en la rueda de prensa ofrecida en Elda para dar a conocer esta querella y en la que han participado el hermano del fallecido, José Antonio del Valle; Aràdia Ruiz, abogada de este último en el trámite de la demanda; el guionista y director del documental que hecho sobre Teófilo del Valle, Manuel de Juan, y la periodista y activista Llum Quiñonero.

Los hechos denunciados se produjeron "en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976" en las que "reclamaban mejoras en su convenio colectivo", ha precisado CEAQUA. Asimismo, ha expuesto que el fallecimiento de Teófilo del Valle "fue la primera muerte violenta por las fuerzas del orden público tras la toma de posesión de la jefatura del Estado de Juan Carlos I".

La entidad ha añadido que esta querella se suma a las más de cien presentadas en España "exigiendo la investigación judicial de crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad, que hasta la fecha continúan impunes".

La denuncia, presentada por José Antonio del Valle, se plantea contra los autores y responsables de la muerte de su hermano "en un acto de persecución política" hacia "quienes luchaban a favor de los derechos humanos y las libertades".

Así, se emite, como ha afirmado Aràdia Ruiz, contra el policía armado "autor de los disparos", la "cadena de mando" superior a este agente, y el gobernador civil de Alicante y "autoridad superior de la Policía Armada en el momento de los hechos, Benito Sáez.

"Es una querella que se interpone por crímenes de lesa humanidad, en concurso real, con un delito de asesinato" producido "por la dictadura del régimen militar", ha declarado la abogada, que ha subrayado que la denuncia "trata de rebatir todos los argumentos para intentar archivarla".

La familia de Teófilo del Valle, según su hermano, no pudo intervenir como acusación particular ni tuvo "opción de defensa" en el proceso abierto por su muerte dado que fue un juicio militar. En la rueda de prensa se ha expuesto que la sentencia que dictó el tribunal militar absolvió al autor de los disparos con la eximente de "cumplimiento del deber" y que esta "no fue comunicada en ningún momento a la familia ni tampoco fue publicada".

"La querella se presenta porque lo que se intenta es que se haga justicia en algo que pasó hace 48 años. Se hizo un juicio, pero yo me he enterado de todas las circunstancias del homicidio o asesinato de Teófilo gracias a la investigación que hizo Manuel de Juan intentando buscar la verdad y gracias a que se pudo pedir los archivos de esa época", ha asegurado Antonio del Valle, que ha indicado que así supo "exactamente cómo murió" su hermano.

"Hasta ese momento lo que sabía es que había muerto en una manifestación corriendo. La verdad no se conocía. Se celebró el juicio, mis padres intentaron poner un abogado para que defendiera los intereses familiares pero no se aceptó. En ningún momento supimos la fecha del juicio ni la resolución. Absolutamente nada", ha relatado.

"NO HUBO JUSTICIA DE NINGÚN TIPO"

Asimismo, Del Valle ha dicho que tras ver las actas y la resolución de aquella sesión "te das cuenta de que todo fue una pantomima" ya que "no hubo justicia de ningún tipo y la familia quedó totalmente indefensa". "Lo que se intentó es taparlo todo", ha censurado, a la vez que ha considerado "un consuelo" "saber exactamente cómo murió" su familiar y ha dicho que ahora intenta "que aquello no quede impune".

Manuel de Juan ha comentado que las pruebas de lo que pasó "se han mantenido intactas gracias al tesón del juez de institución que consiguió hacer fotografía del lugar, localizar los seis casquillos --de bala--, el lugar donde dispararon los policías, localizar los impactos y fotografiar los impactos detrás del cuerpo". "Le llevaron a la condición total de que había habido no un disparo al aire sino que hubo un homicidio", ha apuntado.

LEY DE CONCORDIA

Durante su intervención Jacinto Lara ha aludido a la Ley de Concordia impulsada por el Gobierno valenciano y ha señalado que "quizá, si durante los últimos diez años se hubieran tenido resoluciones judiciales donde los crímenes franquistas fueran calificados como crímenes contra la humanidad, incoado diligencias de investigación y dictado resoluciones conforme al derecho internacional, los derechos humanos y el derecho penal internacional" no se estaría hablando de normas como esa.