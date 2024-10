Familias del CEIP Luis Braille denuncian que el colegio se inunda cada vez que llueve: "Es insostenible"

Educación explica que hay encargada una memoria y se ha puesto en marcha una intervención para reparar las goteras

Familias del CEIP Luis Braille de València han denunciado la "situación insostenible" que sufre el colegio, que "se inunda cada vez que llueve sin que la Administración correspondiente haya hecho nada por solucionarlo".

La AFA del centro de Infantil y Primaria recalca, en un comunicado, de que estas incidencias se repiten "desde hace más de dos años". "Tanto la dirección del centro, como la AFA y las familias llevamos alertando y protestando ante Ayuntamiento y Conselleria de Educación por esta situación".

La asociación de progenitores informa de que este lunes, tras las lluvias del fin de semana, el alumnado del centro se ha encontrado las instalaciones llenas de agua.

"Desde la Administración, no solo no se subsana el problema de goteras, sino que tampoco se tiene en cuenta, conocedores como son de la situación, de que hace falta un servicio de limpieza especial para que las clases puedan retomarse lo antes posible. Aunque hay aulas en las que no podrá retomarse la actividad en los próximos días", lamentan.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han apuntado a Europa Press que desde la Dirección Territorial ya estaba prevista la reparación de las filtraciones en el colegio y, de hecho, hay encargada una memoria. La técnica encargada de este documento ha visitado hoy el centro y se ha puesto en marcha una intervención para reparar las goteras.

ACTUACIONES DE MEJORA

La administración educativa agrega que desde la Dirección Territorial se están llevando a cabo diferentes actuaciones de mejora en este centro en los últimos años.

En este sentido, remarcan que está pendiente una remodelación de la cocina y una reparación de pistas deportivas (ya se repararon en 2019 pero la solución técnica no fue la apropiada porque volvían a tener problemas). En 2022 se cambió la caldera para pasar a gas natural.