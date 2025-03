Famílies pel Valencià cree que la "baja" participación en la consulta de lengua demuestra que "no es un problema real"

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Famílies pel Valencià considera que la participación registrada en la consulta de la lengua, que no ha alcanzado el 60%, es "baja" y "demuestra que este no era un problema real que existía en los centros educativos y que, por lo tanto, el procedimiento no era necesaria".

En un comunicado, la asociación remarca, por un lado, que los datos de participación del 58,61% --facilitados hoy por el conseller de Educación, José Antonio Rovira,-- no son de familias que han participado, sino de votos, ya que "hay familias que tienen más de un hijo/a y que, por lo tanto, han emitido más de un voto".

Asimismo, augura que esta participación "se debe a la gran movilización por el valenciano que se ha desarrollado en todas las comarcas durante los últimos meses".

Por otra parte, ha calificado de "inaceptable" que la Conselleria solo haya facilitado este miércoles las cifras de participación y no haya informado del sentido del voto. "Es una falta total de transparencia por parte de la administración, la única solución que dan es ir centro por centro para saber cuáles han sido los resultados", lamenta el colectivo, que valorará "realizar todas las acciones oportunas para exigir esta transparencia".

Famílies pel Valencià afea al conseller sus manifestaciones sobre los consejos escolares y considera que comparar la participación en la consulta y la de la elección de esos órganos es "pura demagogia", puesto que en ahora la Conselleria "se ha gastado miles de euros en la campaña publicitaria e, incluso, Rovira ha enviado dos cartas a los correos personales de las familias animando a la participación".

"GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS"

Por último, advierten que el desarrollo de la consulta "no ha tenido un mínimo de garantías democráticas" y "hay muchas familias que no han podido participar, sobre todo en el caso de familias extranjeras y con menores de adopción o de acogida".

La portavoz de la asociación, Nuria Cerveró, ha recordado que la entidad está "a disposición de las familias afectadas que no han podido votar en el procedimiento de la consulta para valorar todas las posibles acciones legales a desarrollar".